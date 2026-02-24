ঢাকাসহ তিন বিভাগে ঝরতে পারে বৃষ্টি

দুদিন ধরে আকাশ মেঘলা। তবে সেই মেঘ আর বৃষ্টি হয়ে ঝরছে না। কমছে না গরমও। আবহাওয়া অধিদপ্তর অবশ্য বলছে, আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকাসহ তিন বিভাগে বৃষ্টি ঝরতে পারে। তবে তাতে গরম কমবে না, বরং বাড়বে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে দুদিন গরমে সামান্য স্বস্তি মিলতে পারে।
আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানা গেছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে, আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
আগামীকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় দেশে বৃষ্টি না হলেও আকাশ মেঘলা থাকবে। এই সময় রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমলেও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায়ও প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করবে। এই সময় দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। পরদিন শুক্রবার থেকে আবার দেশে তাপমাত্রা বাড়তে পারে।
আজ মঙ্গলবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চট্টগ্রামের আমবাগানে, ৩৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ও কুড়িগ্রামের রাজারহাটে, ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন সাতক্ষীরা ও যশোরে বৃষ্টি হয়েছে। পাবনার ঈশ্বরদী ও ময়মনসিংহেও সামান্য বৃষ্টি হয়েছে।
ফাল্গুন মাসের অর্ধেকও পার হয়নি। কিন্তু প্রতিদিনই সারা দেশে তাপমাত্রা বাড়ছে। ফাল্গুনের প্রথম দিকে সকালবেলায় প্রকৃতিতে কিছুটা শীতের অনুভূতি ছিল। দুপুরে বেশ গরম পড়ছিল। তবে দু-এক দিন ধরে সকালের তাপমাত্রাও বাড়তে শুরু করেছে।
ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে থাকবে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
শীত বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়েছে তাপমাত্রা। আজ সোমবার দুপুরের পর আকাশ মেঘলা হলেও বৃষ্টি ঝরেনি। ফলে কমেনি গরম। তবে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আগামীকাল মঙ্গলবার দেশের দুই বিভাগে বৃষ্টি ঝরতে পারে। আগামী বুধবার বৃষ্টি হতে পারে তিন বিভাগে। এরপর দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমে স্বস্তি দিতে পারে।