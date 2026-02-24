Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকাসহ তিন বিভাগে ঝরতে পারে বৃষ্টি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৩: ০২
ঢাকাসহ তিন বিভাগে ঝরতে পারে বৃষ্টি
ছবি: সংগৃহীত

দুদিন ধরে আকাশ মেঘলা। তবে সেই মেঘ আর বৃষ্টি হয়ে ঝরছে না। কমছে না গরমও। আবহাওয়া অধিদপ্তর অবশ্য বলছে, আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকাসহ তিন বিভাগে বৃষ্টি ঝরতে পারে। তবে তাতে গরম কমবে না, বরং বাড়বে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে দুদিন গরমে সামান্য স্বস্তি মিলতে পারে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানা গেছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর বলেছে, আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সারা দেশে রাত ও দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আগামীকাল বুধবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় দেশে বৃষ্টি না হলেও আকাশ মেঘলা থাকবে। এই সময় রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমলেও দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায়ও প্রায় একই অবস্থা বিরাজ করবে। এই সময় দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। পরদিন শুক্রবার থেকে আবার দেশে তাপমাত্রা বাড়তে পারে।

আজ মঙ্গলবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চট্টগ্রামের আমবাগানে, ৩৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ও কুড়িগ্রামের রাজারহাটে, ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন সাতক্ষীরা ও যশোরে বৃষ্টি হয়েছে। পাবনার ঈশ্বরদী ও ময়মনসিংহেও সামান্য বৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়:

পূর্বাভাসআবহাওয়া অধিদপ্তরঝড়বৃষ্টিআবহাওয়াপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সম্পর্কিত

ঢাকাসহ তিন বিভাগে ঝরতে পারে বৃষ্টি

ঢাকাসহ তিন বিভাগে ঝরতে পারে বৃষ্টি

পুরুষবিহীন এমন এক জাতের পিঁপড়া মিলল, যাদের সবাই রানি

পুরুষবিহীন এমন এক জাতের পিঁপড়া মিলল, যাদের সবাই রানি

ফাল্গুনেই গ্রীষ্মের তাপ, আজ যেসব এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

ফাল্গুনেই গ্রীষ্মের তাপ, আজ যেসব এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

ঢাকায় আজ সকালে কমতে পারে তাপমাত্রা

ঢাকায় আজ সকালে কমতে পারে তাপমাত্রা