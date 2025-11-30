Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় তাপমাত্রা ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
সাতসকাল থেকে আজ রোববার ঢাকায় বইছিল হিমেল হাওয়া। হিমেল বাতাস বইলেও আকাশ রয়েছে পরিষ্কার। উঠেছে ঝলমলে মিষ্টি রোদ। সকাল ৬টায় রাজধানীর তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজ সারা দিন ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আবহাওয়া এমনই রৌদ্রোজ্জ্বল থাকতে পারে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টায় পরবর্তী ৬ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসের তথ্য অনুযায়ী, আজ সকাল ৬টায় ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকবে। সারা দিন তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়েছে, আজ দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ওপর দিয়ে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ ঢাকায় সূর্যাস্তের সময় সন্ধ্যা ৫টা ১০ মিনিটে, আগামীকাল সূর্যাস্ত ৬টা ২৪ মিনিটে।

