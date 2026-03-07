Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় তাপমাত্রা কমবে কি না জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৩৭
ঢাকায় তাপমাত্রা কমবে কি না জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা আজ শনিবার আগের দিনের তুলনায় প্রায় ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি হয়েছে ২১ দশমিক ৯।

আজ দিনের বেলা তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২১ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৪ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ৪ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ১৫ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাঢাকা বিভাগআবহাওয়াঢাকাপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইরান যুদ্ধে পালানটিরের ‘মেভেন’ যেন ১২ ঘণ্টায় ৯০০ আজরাইল

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

ইরানকে গোপনে মার্কিন সামরিক গতিবিধির তথ্য দিচ্ছে রাশিয়া

৪০ বছর ধরে যে যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছে ইসরায়েল, ঘোল খাইয়েছে পশ্চিমাদের

অতিথির রণতরি ডুবল মার্কিন হামলায়, প্রশ্নের মুখে ‘মহাসাগরের রক্ষক’ মোদি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

অন্তর্বর্তী সরকার কোনো চুক্তি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেনি: জামায়াত আমির

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

জর্ডানে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন রাডার ধ্বংস করেছে ইরান: সিএনএনের অনুসন্ধান

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে চীনা স্যাটেলাইট ইরানের নীরব ঢাল

মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে চীনা স্যাটেলাইট ইরানের নীরব ঢাল

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশি জোবাইদুল আমিনকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে গেছে এফবিআই

মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশি জোবাইদুল আমিনকে যুক্তরাষ্ট্রে ধরে নিয়ে গেছে এফবিআই

সম্পর্কিত

ঢাকায় তাপমাত্রা কমবে কি না জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকায় তাপমাত্রা কমবে কি না জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

দারিদ্র্য বিমোচনে গবেষণায় অনুদান পেল ৮টি দল

দারিদ্র্য বিমোচনে গবেষণায় অনুদান পেল ৮টি দল

সারা দেশে গরম আরও বাড়বে, বজ্রবৃষ্টি কবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সারা দেশে গরম আরও বাড়বে, বজ্রবৃষ্টি কবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা আরও বেড়েছে

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা আরও বেড়েছে