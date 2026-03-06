ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা আরও বেড়েছে

রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা আগের দিনের তুলনায় আরও কিছুটা বেড়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় ছিল ২০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সেটি বেড়ে হয়েছে ২১।
আজ দিনের বেলা তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৬ শতাংশ।
পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে থাকবে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ০৪ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ১৬ মিনিটে।
ঢাকার বাতাসে দূষণ বেড়েই চলেছে। সাধারণত শীতকালে ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা বেশি হলেও এখন প্রায় বছরের সব সময় অস্বাস্থ্যকর থাকে। আর আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় বায়ুদূষণ ‘দুর্যোগপূর্ণ’ মাত্রায় রয়েছে বলে জানিয়েছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ার।২১ ঘণ্টা আগে
আজ বুধবার সকাল ৯টায় আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।২ দিন আগে
পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯২ শতাংশ।২ দিন আগে