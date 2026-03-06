Ajker Patrika
পরিবেশ

সারা দেশে গরম আরও বাড়বে, বজ্রবৃষ্টি কবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ মার্চ ২০২৬, ১২: ৪৭
সারা দেশে গরম আরও বাড়বে, বজ্রবৃষ্টি কবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর
ফাইল ছবি

ফাল্গুনের বিদায়ের সময় প্রায় এসে গেছে। আর কদিন পরই শুরু হবে চৈত্র মাস। কিন্তু এখনই চৈত্রের আগমনী বার্তা ভালোভাবেই টের পাওয়া যাচ্ছে। সকালের পর থেকে প্রতিদিন দুপুরে দ্রুত বাড়ছে গরম। এর সঙ্গে কখনো কখনো বাতাস বইছে।

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল শ্রীমঙ্গলে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা রাজধানী ঢাকায় ছিল ৩৩ দশমিক ২।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসের বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা বাড়বে, এর ফলে সারা দেশে আরও বেশি গরম পড়তে পারে। গরমের সঙ্গে ব্রজসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

তবে আগামীকাল ৭ মার্চ দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

৮ মার্চ রংপুর বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে উল্লেখ করে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এদিন দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমার সম্ভাবনা থাকলেও রাতে সামান্য বাড়তে পারে।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, আগামী ৯ মার্চ দেশের দেশের চারটি বিভাগ—রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, কমতে পারে তাপমাত্রা। তবে ১০ মার্চ বৃষ্টির প্রবণতা আরও বাড়তে পারে। এর ফলে ওই দিন ঢাকাসহ রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরআবহাওয়াপরিবেশআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফটিকছড়িতে প্রধান শিক্ষক ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার হাতাহাতি

ফটিকছড়িতে প্রধান শিক্ষক ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার হাতাহাতি

ইরান যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ‘কেয়ামতের ক্ষেপণাস্ত্র’ পরীক্ষা

ইরান যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের ‘কেয়ামতের ক্ষেপণাস্ত্র’ পরীক্ষা

ক্ষমা চাইলেন হাসনাত আবদুল্লাহ

ক্ষমা চাইলেন হাসনাত আবদুল্লাহ

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পুতিনের পতন—২০২৬ নিয়ে আর কী বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পুতিনের পতন—২০২৬ নিয়ে আর কী বলেছিলেন বাবা ভাঙ্গা

যৌন অক্ষমতায় ভুগছিলেন খামেনির ছেলে, চিকিৎসা নেন লন্ডনে

যৌন অক্ষমতায় ভুগছিলেন খামেনির ছেলে, চিকিৎসা নেন লন্ডনে

সম্পর্কিত

সারা দেশে গরম আরও বাড়বে, বজ্রবৃষ্টি কবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

সারা দেশে গরম আরও বাড়বে, বজ্রবৃষ্টি কবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা আরও বেড়েছে

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা আরও বেড়েছে

ঢাকার বাতাস ‘দুর্যোগপূর্ণ’

ঢাকার বাতাস ‘দুর্যোগপূর্ণ’

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে