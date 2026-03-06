সারা দেশে গরম আরও বাড়বে, বজ্রবৃষ্টি কবে জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ফাল্গুনের বিদায়ের সময় প্রায় এসে গেছে। আর কদিন পরই শুরু হবে চৈত্র মাস। কিন্তু এখনই চৈত্রের আগমনী বার্তা ভালোভাবেই টের পাওয়া যাচ্ছে। সকালের পর থেকে প্রতিদিন দুপুরে দ্রুত বাড়ছে গরম। এর সঙ্গে কখনো কখনো বাতাস বইছে।
গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল শ্রীমঙ্গলে ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা রাজধানী ঢাকায় ছিল ৩৩ দশমিক ২।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসের বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রা বাড়বে, এর ফলে সারা দেশে আরও বেশি গরম পড়তে পারে। গরমের সঙ্গে ব্রজসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাও রয়েছে।
আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
তবে আগামীকাল ৭ মার্চ দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকলেও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
৮ মার্চ রংপুর বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে উল্লেখ করে পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, এদিন দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমার সম্ভাবনা থাকলেও রাতে সামান্য বাড়তে পারে।
পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, আগামী ৯ মার্চ দেশের দেশের চারটি বিভাগ—রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশালের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে, কমতে পারে তাপমাত্রা। তবে ১০ মার্চ বৃষ্টির প্রবণতা আরও বাড়তে পারে। এর ফলে ওই দিন ঢাকাসহ রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা আগের দিনের তুলনায় আরও কিছুটা বেড়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় ছিল ২০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সেটি বেড়ে হয়েছে
ঢাকার বাতাসে দূষণ বেড়েই চলেছে। সাধারণত শীতকালে ঢাকার বায়ুদূষণের মাত্রা বেশি হলেও এখন প্রায় বছরের সব সময় অস্বাস্থ্যকর থাকে। আর আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকায় বায়ুদূষণ ‘দুর্যোগপূর্ণ’ মাত্রায় রয়েছে বলে জানিয়েছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ার।১ দিন আগে
পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।১ দিন আগে
আজ বুধবার সকাল ৯টায় আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আজ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।২ দিন আগে