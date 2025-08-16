Ajker Patrika
> পরিবেশ

ঢাকায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি, গরম কমবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি, গরম কমবে কি

আজ শনিবার সকাল থেকে ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। সেই সঙ্গে হালকা বৃষ্টিও হতে পারে। সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, হালকা বৃষ্টি হলেও দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এ ছাড়া দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০–১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশের এলাকার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে গতকাল শুক্রবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজ ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৯৬ শতাংশ।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ৫ মিলিমিটার।

বিষয়:

তাপমাত্রাপরিবেশ অধিদপ্তরবৃষ্টিআবহাওয়াঢাকাপরিবেশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্রে পা রাখামাত্র পুতিনকে গ্রেপ্তারের আহ্বান

জ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তে উচ্চপদস্থ বোর্ড গঠন: আইএসপিআর

ফেসবুকে ছাত্রলীগ নেতার ‘হুমকি’, রাবিতে ১৫ আগস্টের কনসার্টে যাচ্ছে না আর্টসেল

পাবনায় প্রবাসীর স্ত্রীকে নিয়ে এএসআই উধাও, থানায় শ্বশুরের জিডি

সিঙ্গাপুরে স্থায়ী বসবাসের সুযোগ, আবেদন ফি মাত্র ৭ হাজার টাকা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

হলে হঠাৎ অসুস্থ, হাসপাতালে মৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

শিশুকে ধর্ষণচেষ্টার বিচার চাওয়ায় মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, বাবার অভিযোগ

সম্পর্কিত

ঢাকায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি, গরম কমবে কি

ঢাকায় হতে পারে হালকা বৃষ্টি, গরম কমবে কি

বিশ্বে বায়ুদূষণের শীর্ষে কিনশাসা, ঢাকার অবস্থান কত

বিশ্বে বায়ুদূষণের শীর্ষে কিনশাসা, ঢাকার অবস্থান কত

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, গরম কমবে কি না জানাল আবহাওয়া দপ্তর

ঢাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা, গরম কমবে কি না জানাল আবহাওয়া দপ্তর

আজ ঢাকার বাতাসে গতকালের তুলনায় দূষণ কম

আজ ঢাকার বাতাসে গতকালের তুলনায় দূষণ কম