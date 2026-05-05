Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকাসহ ৭ অঞ্চলে হতে পারে ৬০ কিমি গতির কালবৈশাখী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৫ মে ২০২৬, ০৮: ৪৯
ঢাকাসহ ৭ অঞ্চলে হতে পারে ৬০ কিমি গতির কালবৈশাখী
ফাইল ছবি

ঢাকাসহ দেশের সাতটি অঞ্চলের আজ মঙ্গলবার বয়ে যেতে পারে কালবৈশাখী। সেই সঙ্গে হতে পারে বজ্রবৃষ্টি। আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ বেলা ১টা পর্যন্ত মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিনের বেলা তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এ ছাড়া আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে এবং আগামীকাল রোববার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ২১ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাপরিবেশআজকের আবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

মারা গেছেন সিকদার গ্রুপের এমডি রন হক সিকদার

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষকদের ১২ দিনের আলটিমেটাম

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

বিজেপি জিতলে কে হবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, আলোচনায় যাঁরা

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

মনিরার জন্য অপেক্ষা সন্ধ্যা পর্যন্ত, অন্যথায় নুসরাতের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

রাঙামাটিতে ছাত্রদলের দুই পক্ষে সংঘর্ষ, ১৪৪ ধারা জারি

সম্পর্কিত

ঢাকাসহ ৭ অঞ্চলে হতে পারে ৬০ কিমি গতির কালবৈশাখী

ঢাকাসহ ৭ অঞ্চলে হতে পারে ৬০ কিমি গতির কালবৈশাখী

ঢাকার বাতাস শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য অস্বাস্থ্যকর, যা করণীয়

ঢাকার বাতাস শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য অস্বাস্থ্যকর, যা করণীয়

ঢাকাসহ ৮ অঞ্চলে আজও বইবে কালবৈশাখী, নদীবন্দরে সতর্কসংকেত

ঢাকাসহ ৮ অঞ্চলে আজও বইবে কালবৈশাখী, নদীবন্দরে সতর্কসংকেত

বায়ুদূষণে শীর্ষে ঢাকা

বায়ুদূষণে শীর্ষে ঢাকা