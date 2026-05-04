ঢাকাসহ ৮ অঞ্চলে আজও বইবে কালবৈশাখী, নদীবন্দরে সতর্কসংকেত

বৈশাখের শুরুতে দাবদাহের কবলে ছিল সারা দেশ। কিন্তু আট দিন ধরে সারা দেশে চলছে কালবৈশাখীর দাপট। পাশাপাশি বজ্র ও ভারী বৃষ্টিতে প্রাণহানি বাড়ছে। ঝড়-বৃষ্টির কারণে কোথাও কোথাও জলাবদ্ধতাও সৃষ্টি হয়েছে।
আজ সোমবার সকালেও রাজধানীর ঢাকার আকাশ রয়েছে কালো মেঘে আচ্ছন্ন। কোথাও কোথাও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হয়েছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকালে পূর্বাভাস দিয়েছে, দুপুরের মধ্যে ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।
এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ বেলা ১টা পর্যন্ত মেঘলা থেকে মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। এ সময় বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে দিনের বেলা তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এ ছাড়া আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ২৯ মিনিটে এবং আগামীকাল রোববার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ২২ মিনিটে।
কদিন ধরেই বৃষ্টির দেখা মিলছে যার প্রভাবে রাজধানীতে দূষণের মাত্রা কম আছে। আজ সোমবার (৪ মে) ঢাকায় দূষণের মাত্রা সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে।১৭ মিনিট আগে
কদিন ধরেই বৃষ্টির দেখা মিলছে, যার প্রভাবে দূষণের মাত্রা কম ছিল। তবে আজ আবার ঢাকায় দূষণের মাত্রা বেড়ে গিয়ে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে রয়েছে। আজ রোববার (৩ মে) সকালে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের বায়ুমানের তালিকায় এই চিত্র দেখা যায়।১ দিন আগে
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশের এলাকার আকাশ বেলা ১টা পর্যন্ত মেঘলা থেকে মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। এ সময় বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তবে দিনের বেলা তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।২ দিন আগে
বৈশাখের তীব্র খরতাপে সপ্তাহখানেক আগেও অস্থির করে তোলো দেশের জনজীবন। এবার কয়েক দিনের ঝড়-বৃষ্টি সৃষ্টি করেছে দুর্ভোগ। মধ্যরাত থেকে ভারী বৃষ্টির কারণে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছে রাজধানী ঢাকাবাসী।৩ দিন আগে