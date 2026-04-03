এপ্রিলের দাবদাহে তাপমাত্রা ছাড়াবে ৪২ ডিগ্রি, সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের শঙ্কা

এবারের চৈত্র মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ ছিল বেশ স্বস্তির। তীব্র গতির না হলেও প্রায় প্রতিদিনই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর বয়ে গেছে কালবৈশাখী ঝড়। এর সঙ্গে কোথাও কোথাও হালকা, কোথাওবা ঝরেছে ভারী বৃষ্টি। কোনো কোনো অঞ্চলে আবার হয়েছে বজ্রপাত আর শিলাবৃষ্টি। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে পুরো মার্চ মাসে ৩১ শতাংশ বেশি বৃষ্টি হওয়ায় তাই গরম খুব একটা পড়েনি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে ০ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল।
কিন্তু ১৫ চৈত্রের পর শুরু হতে থাকে খরতাপ। সূর্যের মেজাজ চড়তে শুরু করেছে। সামনের দিনগুলোতে অর্থাৎ চৈত্র-বৈশাখের (পুরো এপ্রিল মাস) এই সময়ে প্রকৃতি রুদ্ররূপ থাকবে। এ সময় একাধিক তাপপ্রবাহ যেমন থাকবে, তেমনি কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি ছাড়াও উপকূলের দিকে ধেয়ে আসতে পারে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়।
এপ্রিল মাসের দীর্ঘ মেয়াদি পূর্বাভাসের এ তথ্য জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। পূর্বাভাসে উল্লেখ করা হয়েছে, দেশের ওপর দিয়ে একাধিক তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। এর মধ্যে ২টি থেকে ৪টি মৃদু তাপপ্রবাহ থাকতে পারে। তখন তাপমাত্রা ৩৬ থেকে ৩৯ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠতে পারে।
এখানের শেষ নয়; আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, এপ্রিলে ১-২টি তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাবে তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি উঠে যেতে পারে।
তীব্র গরমে বিক্ষুব্ধ হতে পারে বঙ্গোপসাগর, সৃষ্টি হতে পারে ১-২টি লঘুচাপ। এর মধ্যে একটি লঘুচাপ রূপ নিতে পারে নিম্নচাপে। নিম্নচাপটি আরও শক্তি সঞ্চয় করে পরিণত হতে পারে ঘূর্ণিঝড়ে।
এর সঙ্গে শিলাবৃষ্টি, কালবৈশাখী আর বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে পারে—এমনটিই জানানো হয়েছে আবহাওয়ার এই পূর্বাভাসে।
আবহাওয়ার খবর সম্পর্কিত আরও পড়ুন-
রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, যশোর এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে হবে।১৮ মিনিট আগে
আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে, আজ রোববার ঢাকায় দিনের তাপমাত্রায় তেমন পরিবর্তন দেখা যাবে না। এ সময় ঢাকার আকাশ আংশিক মেঘলা এবং আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে।১ দিন আগে
বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ সরকারিভাবে নির্ধারণের জন্য বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের একটি অভিজ্ঞ জরিপ দল মাঠে নামছে। দলটি ৪ এপ্রিল থেকে ১২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় অবস্থিত পাহাড়গুলো পরিমাপ করে সর্বোচ্চ পাহাড়ের শীর্ষবিন্দু নির্ণয় করবে।১ দিন আগে
চলতি মাসজুড়ে দেশে একাধিক দফায় তাপপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। গ্রীষ্ম শুরু হতে সপ্তাহের বেশি সময় বাকি, এরই মধ্যে চৈত্রের শেষভাগেই তীব্র গরমে অস্বস্তি নেমেছে জনজীবনে। আগামী দিনগুলোতে আরও তীব্র উত্তাপের আশঙ্কা করছেন আবহাওয়াবিদরা...২ দিন আগে