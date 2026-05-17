রাজধানীতে ৩৩ মিলিমিটার বৃষ্টি, অলিগলিতে জলাবদ্ধতা

গত দুদিন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৩ জেলায় বয়ে যায় তাপপ্রবাহ। এর প্রভাব কিছুটা পড়ে রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা গতকাল শনিবার ছিল ৩৫ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
তবে অস্বস্তিকর গরমের পর আজ রোববার ভোরবেলায় আকাশ কালো করে নামে ভারী বৃষ্টি। সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীতে টানা ঘণ্টা দু-একের এই ভারী বৃষ্টির পরিমাণ ছিল ৩৩ মিলিমিটার। কিন্তু বৃষ্টি কারণে ঢাকার রাজপথে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। সকাল থেকে তাই কর্মমুখী অগণিত মানুষকে পড়তে হয় বিড়ম্বনায়।
ঘণ্টাখানেক বিরতির পর সকাল সাড়ে ৭টায় আবারও নামে ভারী বৃষ্টি। এতে রাজধানীবাসীর বিড়ম্বনার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। রাজপথসহ অলিগতিকে জলাবদ্ধতা আরও বেড়ে যায়।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ঢাকা ও এর আশপাশের অঞ্চলে দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিও হতে পারে। এ সময় দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
এদিকে ভারী বৃষ্টির কারণে ঢাকায় তাপমাত্রা কমেছে প্রায় ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২২ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা গতকাল ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ২।
আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, ঢাকাসহ আজ দেশের ১৩টি অঞ্চলেও অন্যান্য অঞ্চলেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এর সঙ্গে বয়ে যেতে পারে কালবৈশাখী।
সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মাদারীপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এ সব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
এদিকে ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৩৫ মিনিটে এবং আগামীকাল সোমবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে।
