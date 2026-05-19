ঢাকাসহ ৫টি অঞ্চলে কালবৈশাখীর আভাস

কয়েক দিন ধরে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। গতকাল সোমবারও পটুয়াখালী ও খুলনা বিভাগের ১০টি জেলায় ছিল তাপপ্রবাহ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চুয়াডাঙ্গায় ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এর বিপরীত অবস্থা দেশের উত্তরাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চলে। গতকাল সবচেয়ে বেশি ৭৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কুড়িগ্রামে রাজারহাটে। কোথাও কোথাও কালবৈশাখীও বয়ে গেছে। রাজধানী ঢাকায়ও আজ মঙ্গলবার সকাল ৬টা পর্যন্ত হয়েছে ১৬ মিলিমিটার বৃষ্টি।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সকালের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও সিলেট অঞ্চলের ওপর পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দুপুরের মধ্যে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব অঞ্চলের নদীবন্দরকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে হবে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ঢাকা ও এর আশপাশের অঞ্চলে দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিও হতে পারে। এ সময় পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
এদিকে ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৩৬ মিনিটে এবং আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ১৪ মিনিটে।
