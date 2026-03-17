আজ ঢাকাসহ ৮ বিভাগে ঝড়-শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ মার্চ ২০২৬, ০৯: ১২
আজ ঢাকাসহ ৮ বিভাগে ঝড়-শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস
দেশের সব বিভাগেই আজ মঙ্গলবার বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এর সঙ্গে কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, রংপুর, রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়েছে যেতে পারে। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও শিলাবৃষ্টিও হতে পারে।

তবে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে আজ বেলা ১টার মধ্যে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো বাতাস বয়ে যেতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। সে জন্য এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে হবে ।

আজ সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

এদিকে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় আজ দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৯ শতাংশ।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ৮ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৫ মিনিটে।

পাঠকের আগ্রহ

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

আটক ৩ ট্যাংকার ফেরত দিলে ভারতকে হরমুজে যাতায়াতের সুযোগ দেবে ইরান

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

সম্পর্কিত

আজ ঢাকাসহ ৮ বিভাগে ঝড়-শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস

আজ ঢাকাসহ ৮ বিভাগে ঝড়-শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস

ঈদযাত্রায় ঢাকাসহ ১৫ জেলায় ঝড়-বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস, ২ নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত

ঈদযাত্রায় ঢাকাসহ ১৫ জেলায় ঝড়-বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস, ২ নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত

রাতে ঢাকায় নামতে পারে ঝুম বৃষ্টি

রাতে ঢাকায় নামতে পারে ঝুম বৃষ্টি

ঢাকায় হতে পারে বজ্রসহ বৃষ্টি

ঢাকায় হতে পারে বজ্রসহ বৃষ্টি