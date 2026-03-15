ঢাকায় হতে পারে বজ্রসহ বৃষ্টি

ঢাকায় বাড়ছে গরম। গতকাল শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর আজ রোববার সকালেও তাপমাত্রা ২৫ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এরই মধ্যে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
আজকের সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দিনের তাপমাত্রায় তেমন পরিবর্তন দেখা না গেলেও বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, ঢাকার আকাশ আজ আংশিক মেঘলা থেকে অস্থায়ীভাবে মেঘাচ্ছন্ন থাকতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, এ সময় পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাসসহ অস্থায়ীভাবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো বাতাস বয়ে যেতে পারে।
এ ছাড়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৯ শতাংশ।
আরও পড়ুন:
