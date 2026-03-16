ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ মার্চ ২০২৬, ১৬: ৪৭
অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নতুন উপাচার্য (ভিসি) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) বর্তমান উপাচার্য এবং ঢাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। আজ সোমবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বর্তমানে বাউবির উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এর আগে তিনি দীর্ঘ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পাওয়ায় তিনি এখন তাঁর নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে শীর্ষ প্রশাসনিক পদের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

এদিকে, অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম ঢাবিতে চলে আসায় উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদেও পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বাউবির নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান খান।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। গত ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক কারণ দেখিয়ে তিনি পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার সময় তিনি জানিয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আপৎকালীন পরিস্থিতি কাটিয়ে এখন শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিক ধারায় ফিরেছে, তাই তিনি মনে করছেন এটাই সরে দাঁড়ানোর সঠিক সময়।

পদত্যাগের আগে এক সংবাদ সম্মেলনে নিয়াজ আহমদ খান বলেছিলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রমে এখন একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আমি সরে দাঁড়াতে চাই যাতে রাজনৈতিক সরকার তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশাসন সাজিয়ে নিতে পারে। তবে কোনো ধরনের শূন্যতা যেন তৈরি না হয় এবং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি।’ তিনি সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন যেন তাঁকে দ্রুত ডেপুটেশন থেকে অব্যাহতি দিয়ে নিজ বিভাগে শিক্ষকতায় ফেরার সুযোগ দেওয়া হয়।

‘পাকিস্তান ক্রিকেট এখন হাসির পাত্র হয়ে গেছে’

