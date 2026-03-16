ঈদযাত্রায় ঢাকাসহ ১৫ জেলায় ঝড়-বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস, ২ নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ মার্চ ২০২৬, ০৯: ৩৬
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে টানা সাত দিনের সরকারি ছুটি শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। সেই হিসেবে আজ সোমবার ঈদের আগে শেষ কর্মদিবস। তাই দুপুরের পরপরই মানুষ ছুটবে আপন ঠিকানায়।

তবে ঈদযাত্রা শুরুর আগে আজকের নিয়ে দুঃসংবাদ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দুপুর ১টার মধ্যে ঢাকা, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, যশোর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল হক স্বাক্ষরিত এই পূর্বাভাসে বলা হয়, এ সব অঞ্চলের নদীবন্দরকে ২ নম্বর নৌ হুঁশিয়ারি সংকেত দেখিয়ে যেতে হবে।

এদিকে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় আজ দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৪ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭১ শতাংশ।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ০৮ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ০৬ মিনিটে।

