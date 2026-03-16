সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৬ মার্চ ২০২৬, ২১: ১২
গুলশানে আজ টিম হোটেলে বাংলাদেশ কোচ হাভিয়ের কাবরেরা। ছবি: বাফুফে

বাংলাদেশের ডাগআউটে ৪ বছরেরও বেশি সময় ধরে আছেন তিনি। এতটা সৌভাগ্য হয়নি আর কোনো কোচের। হাভিয়ের কাবরেরা তাই নিজেকে আলাদা ভাবতেই পারেন। কিন্তু সময় যত গড়াচ্ছে ততই সমালোচনার মুখে পড়ছেন এই স্প্যানিশ কোচ। দল নির্বাচন থেকে শুরু করে খেলার কৌশল কিছুতেই মন জয় করতে পারছেন না সমর্থকদের।

৩১ মার্চ সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই শেষ হবে কাবরেরার চুক্তি। নতুন চুক্তি হবে কি না, সে ব্যাপারে এখনো নিশ্চয়তা দিতে পারেনি বাফুফে। তবে হামজা–শমিতদের দায়িত্বে আরও সময় থাকতে উন্মুখ হয়ে আছেন কাবরেরা। চুক্তি বাড়াতে জানিয়েছেন ইচ্ছার কথাও।

সিঙ্গাপুর ম্যাচ সামনে রেখে আজ থেকে শুরু হয়েছে জাতীয় দলের ক্যাম্প। গুলশানে টিম হোটেলে সাংবাদিকদের কাবরেরা বলেন, ‘অবশ্যই (চুক্তি বৃদ্ধি নিয়ে)। আমি ফেডারেশনের কথা শুনতে চাই এবং তারাও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। তার ওপর ভিত্তি করেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব।’

শেষ ম্যাচ হিসেবে বাড়তি চাপ নিচ্ছেন না কাবরেরা, ‘সত্যি বলতে না (চাপ নেই)। আমি মনে করি না কোনো সিদ্ধান্ত শুধু একটি ম্যাচের ওপর ভিত্তি করে হবে। আমি এখানে অনেক দিন ধরে আছি এবং সভাপতি জানেন আমি দলকে কী দিতে পারি। সিঙ্গাপুর ম্যাচের পর সম্ভবত ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।’

বাংলাদেশ ফুটবলে এখন প্রবাসীদের জোয়ার। প্রিমিয়ার লিগ খেলা হামজা চৌধুরী এখন জাতীয় দলের হয়ে খেলছেন নিয়মিত। কানাডা প্রবাসী শমিত সোমও বাড়িয়েছেন দলের শক্তি। তাঁদের মতো মানের ফুটবলারদের সামলানোর সামর্থ্য কাবেরার আছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে সমর্থকদের মনে। বাফুফে কি সিদ্ধান্ত নেবে তা জানা যাবে সিঙ্গাপুর ম্যাচের পর।

