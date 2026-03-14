Ajker Patrika
পরিবেশ

ঈদযাত্রায় কি সঙ্গী হবে কালবৈশাখী-বৃষ্টি, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ১২: ৩০
ছবি: সংগৃহীত

ভ্যাপসা গরমের পর গতকাল শুক্রবার রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হয়েছিল শিলাবৃষ্টি; এর সঙ্গে বয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়া। মৌসুমের প্রথম শিলাবৃষ্টি ও কালবৈশাখী বয়ে যাওয়ায় গরম কমে কিছুটা স্বস্তি আসে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ শনিবারও দেশের সব বিভাগে কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বজ্রবৃষ্টিও হতে পারে। কালবৈশাখীসহ বৃষ্টির এই ধারা ১৮ মার্চ পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। তাহলে ঈদের সময় বৃষ্টিমুখর আবহাওয়াকে সঙ্গী করে ঘরমুখী ব্যক্তিদের ফিরতে হবে আপন গন্তব্যে।

আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম আজ দুপুরে আজকের পত্রিকাকে বলেন, দেশে কালবৈশাখীর মৌসুম শুরু হয়ে গেছে। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত সাধারণত এ দেশের ওপর দিয়ে কালবৈশাখী বয়ে যায়। গতকাল এবারের মৌসুমের প্রথম কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। আজও এর সম্ভাবনা রয়েছে।

আজ সকাল ৯টায় আগামী পাঁচ দিনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় আজ অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়া, বিদ্যুৎ চমকানোসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে।

আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সারা দেশে ১৬ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির মাত্রা আরও বাড়তে পারে। এর সঙ্গে হতে পারে বজ্রপাত।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. বজলুর রশিদ বলেন, আগামী পাঁচ দিনই কালবৈশাখী হতে পারে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। এর মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ মার্চ—এই তিন দিন বৃষ্টির মাত্রা বাড়বে।

এদিকে গতকাল সন্ধ্যা ৬টা থেকে আজ সকাল ৯টা পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে সিলেটে ৮৩ মিলিমিটার। রাজধানী ঢাকায় যা ছিল ১৮ মিলিমিটার। এ ছাড়া নেত্রকোনায় ৪৭, শ্রীমঙ্গলে ৩৬ ও দিনাজপুরে ১৮ মিলিমিটার।

নদীর পাড়ে পড়ে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা ও মাথাবিহীন লাশ

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

এমপিকে অভ্যর্থনার পর হত্যা মামলার আসামির পোস্ট ‘এয়ারপোর্টে ভাইকে রিসিভ করলাম’

এলাকার খবর
Loading...

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

খারগ দ্বীপে হামলা: ট্রাম্পের কৌশলগত বিজয় নাকি দীর্ঘমেয়াদি ভূরাজনৈতিক ঝুঁকি

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

জাল সনদে ১২৮ শিক্ষক, ফেরত দিতে হবে টাকা

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

বদলগাছীতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ১০০ পরিবারকে ছাগল ও ফ্লোর ম্যাট বিতরণ

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

ইমাম-পুরোহিতদের হাতে মাসিক সম্মানী তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ঈদযাত্রায় কি সঙ্গী হবে কালবৈশাখী-বৃষ্টি, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঈদযাত্রায় কি সঙ্গী হবে কালবৈশাখী-বৃষ্টি, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজও ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, কমবে তাপমাত্রা

আজও ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, কমবে তাপমাত্রা

রাজধানীতে শিলাবৃষ্টি

রাজধানীতে শিলাবৃষ্টি

ঢাকাসহ দেশের ৯টি অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়াসহ হতে পারে বৃষ্টি, নৌবন্দরে ১ নম্বর সতর্কসংকেত

ঢাকাসহ দেশের ৯টি অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়াসহ হতে পারে বৃষ্টি, নৌবন্দরে ১ নম্বর সতর্কসংকেত