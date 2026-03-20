ঢাকাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কালবৈশাখীর তাণ্ডব, জামালপুরে বজ্রপাতে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ মার্চ ২০২৬, ১৩: ৫১
রাজধানী ঢাকাসহ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তীব্র গতিতে কালবৈশাখী বয়ে গেছে। কালবৈশাখীর সঙ্গে বজ্রপাতে জামালপুরে এক স্কুলশিক্ষার্থী মারা গেছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, রংপুর অঞ্চল থেকে আজ শুক্রবার ভোর থেকে শুরু হওয়া এই কালবৈশাখী দেশের বিভিন্ন জেলার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। কোথাও কোথাও বাতাসের গতিবেগ ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠেছিল।

আজ দুপুরে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা আজকের পত্রিকাকে বলেন, আজ ভোরবেলা সেহরির পরপরই কালবৈশাখী বয়ে যেতে শুরু করে। এর উৎপত্তি হয় রংপুর বিভাগের উত্তর দিক থেকে। এরপর এটি বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, গাজীপুর এবং দুপুর ১২টার দিকে রাজধানী ঢাকার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ঢাকা থেকে কালবৈশাখীর গতিপথ ছিল কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চল।

আগামীকাল ঈদের দিনও ভোরবেলায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী বয়ে যেতে পারে বলে জানান এই আবহাওয়াবিদ। তিনি বলেন, কালবৈশাখীর গতিবেগ ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৬০ কিলোমিটার ছিল। তবে কোনো কোনো অঞ্চলে এর গতি আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠেছিল।

এদিকে আজ সকালে জামালপুরের উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের চর মৌহডাঙ্গায় বজ্রপাতে মো. হৃদয় হাসান (১৪) নামের এক স্কুলশিক্ষার্থী মারা গেছে। নিহত হৃদয় হাসান ওই এলাকার মধু মিয়ার ছেলে। সে কেন্দুয়া কালীবাড়ি এলাকার মুকুল নিকেতন নামে একটি বেসরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা ও হৃদয়ের পরিবারের সদস্যরা জানান, নিজেদের বাড়ির পাশে খালপাড়ে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যায় হৃদয়। এ সময় বাড়িফেরার পথে বজ্রপাত হলে হৃদয় মাটিতে পড়ে যায়। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বজ্রপাতে হৃদয়ের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।

