Ajker Patrika
পরিবেশ

দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, গরম কমবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ জুন ২০২৬, ১৪: ৫৫
দেশজুড়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, গরম কমবে কি
ছবি: সংগৃহীত

দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে গতকাল শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বয়ে যায় ঝোড়ো হাওয়া। তাই দাপট কমেছে টানা ১০-১৫ দিনের তাপপ্রবাহের। কমে গরম। নেমে আসে স্বস্তি।

দেশের ৫১টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে ২৮টি থেকে গতকাল বৃষ্টি হওয়ার তথ্য এসেছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে নরসিংদীতে ৪৯ মিলিমিটার। ঢাকায় হয়েছে ২ মিলিমিটার বৃষ্টি।

বৃষ্টির ফলে তাপপ্রবাহের দাপটও প্রায় কমে গেছে। গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কক্সবাজারে ৩৬ দশমিক ৩, রাজধানী ঢাকায় যা ছিল ৩৩ দশমিক ৫।

আজ শনিবারও বৃষ্টি নিয়ে সুখবর এসেছে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে। পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া ও বিদ্যুৎ চমকানোসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

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সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

এদিকে ঢাকা ও এর আশপাশের অঞ্চলে আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে বলে আজ সকাল ৬টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে।

আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত ৬টা ৪৪ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৫টা ১০ মিনিটে।

বিষয়:

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