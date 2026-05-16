আজ দেশের কোথায় বৃষ্টি হবে জানা গেল পূর্বাভাসে

নরসিংদী জেলায় গতকাল শুক্রবার সারা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছিল ৪৬ মিলিমিটার। তবে পাশের জেলা ঢাকার অবস্থা একেবারেই অন্য রকম। প্রায় বৃষ্টিহীন রাজধানী ঢাকায় মৃদু তাপপ্রবাহের কাছাকাছি ৩৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল।
রাজধানীতে আজও দিনের আবহাওয়া শুষ্ক ও প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আজ শনিবার সকাল ৭টায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এ কথা জানানো হয়েছে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, দুপুর পর্যন্ত ঢাকার আকাশ মেঘলা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এর সঙ্গে দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০-১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৮ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা গতকাল ছিল ২৬ দশমিক ৮।
ঢাকার অাবহাওয়া শুষ্ক থাকার সম্ভাবনা থাকলেও দেশের উত্তর পূর্ব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে কালবৈশাখী বয়ে যেতে পারে।
সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম অথবা উত্তর পশ্চিম দিক দিয়ে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ দমকা অথবা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এ সময় বাতাসের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এ সব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।
এদিকে ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৩৪ মিনিটে এবং আগামীকাল বুধবার সূর্যোদয় ভোর ৫টা ১৫ মিনিটে।
রাজধানী ঢাকায় গত বুধবার বিকেলে কালবৈশাখী বয়ে যায়। এর সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের ভারী বৃষ্টি। ৪৩ মিলিমিটার বৃষ্টিতে ঢাকার রাজপথে দেখা দেয় জলাবদ্ধতা। গরমের মধ্যে সেই বৃষ্টি কিছুটা স্বস্তি দিলেও তা ছিল ক্ষণিকের। এরপর, গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকার আবহাওয়া ঠিক উল্টো দিকে যায়। মাত্র এক মিলিমিটার বৃষ্টিতে গরম আর১ দিন আগে
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকালে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বায়ুমান পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা আইকিউএয়ারের বায়ুমানের তালিকায় এ চিত্র দেখা যায়। সংস্থাটির সকাল ৮টা থেকে ৯টা সময়সীমার রেকর্ডে দেখা যায়, আজ ঢাকার এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স স্কোর ১৬৬, যা সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর বাতাসের নির্দেশক।২ দিন আগে
আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বেলা ১টা পর্যন্ত আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।২ দিন আগে
নতুন বিধিমালা (আইন) অনুযায়ী, নীরব এলাকায় হর্ন ব্যবহার বা অতিরিক্ত শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ন ব্যবহারের অপরাধে সর্বোচ্চ ৩ মাসের কারাদণ্ড, অনধিক ১০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া যেতে পারে। পাশাপাশি চালকের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে ১ পয়েন্ট দোষসূচক নম্বরও কর্তন করা হবে।৩ দিন আগে