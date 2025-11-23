Ajker Patrika
ভয়ের মধ্যে ৩ দফা ভূমিকম্প

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
নরসিংদীতে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের মাটিতে গতকাল ফাটলের নমুনা সংগ্রহ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ। ছবি: আজকের পত্রিকা
নরসিংদীতে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের মাটিতে গতকাল ফাটলের নমুনা সংগ্রহ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

শুক্রবারের দেশ কাঁপানো ভূমিকম্পের পরদিন গতকাল শনিবার আবার তিন দফা পরাঘাত হয়েছে। গতকাল সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে সাড়ে সাত ঘণ্টায় তিনবার মৃদু ভূমিকম্প হয়েছে। গতকালের বারবার ভূমিকম্পের সময় ভয়ে অনেকে বাড়িঘর থেকে বের হয়ে রাস্তায় নেমে আসেন। তুলনামূলক ভূমিকম্পের পর এ ধরনের পরাঘাত স্বাভাবিক হলেও কম্পনের ধরনের কারণে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব বড় ভূমিকম্পেরই আভাস।

শুক্রবারের ভূমিকম্পে শিশুসহ ১০ জন নিহত এবং ছয় শতাধিক লোক আহত হলেও গতকালের তিন দফা ভূমিকম্পে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র বলেছে, গতকাল শনিবার সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে ৩ দশমিক ৩ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর পলাশ। এর পর সন্ধ্যা ৬টা ৬ মিনিটের দিকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝাঁকুনি অনুভূত হয়। এক সেকেন্ডের ব্যবধানে দু দফা ভূমিকম্প হয়। প্রথমটির উৎপত্তিস্থল ছিল রাজধানীর বাড্ডা। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৩ দশমিক ৭। পরেরটির মাত্রা ছিল বেশি, ৪ দশমিক ৩। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদী।

বারবার ভূমিকম্প হওয়াটা উদ্বেগের বিষয় বলে জানিয়েছেন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হুমায়ুন আখতারও। গতকাল রাতে তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, টেকটোনিক প্লেটের সংযোগস্থলে বহু বছর ধরে বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে। তার হিসাবে মৃদু ভূমিকম্পের মাধ্যমে এ শক্তির মাত্র ১ শতাংশও এ পর্যন্ত বেরিয়ে যায়নি। এতে বলা যায়, আগামীতে একটি বড় ভূমিকম্পের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে।

হুমায়ুন আখতার বলেন, ‘শুক্রবারের ভূমিকম্পের পর পরাঘাত বা ‘আফটার শক’ হওয়া স্বাভাবিক ঘটনা। তবে ঘন ঘন পরাঘাতের অর্থ হচ্ছে ভূগর্ভের চ্যুতি নড়তে শুরু করেছে। সঞ্চিত শক্তি নির্গমনের একটি প্রক্রিয়া চালু হয়েছে। এমন পরাঘাত হতে হতে একসময় বড় ভূমিকম্প হবে। সেটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেও হতে পারে।’

শুক্রবার সকালে ৫ দশমিক ৭ মাত্রার ভূমিকম্পের তীব্র ঝাঁকুনিতে রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশ কেঁপে ওঠে। এটির উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদী। মাত্রা মাঝারি ধরনের হলেও ঝাঁকুনির প্রবল মাত্রার জন্য এ ভূমিকম্প দেশজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। তার পরদিন তিন পরাঘাত মানুষের উদ্বেগ বাড়িয়ে দেয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে অনেকেই নিজেদের মানসিক অবস্থা তুলে ধরেছেন। অনেকে ফোন করে আত্মীয়স্বজনের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন।

আশিক ইলাহী সাব্বির নামের একজন ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ঢাকায় যে হারে বিল্ডিং নির্মাণ আর খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, মনে হচ্ছে কোনো একদিন পুরো শহরটাই মাটির নিচে দেবে যাবে।’ কাইয়ুম খান তাঁর ফেসবুকে লিখেছেন, ‘যাঁরা বড় বড় বিল্ডিংয়ের আশেপাশে থাকেন বা ওই সব ভবনে বসবাস করেন, তাঁরা ভীষণ আতঙ্কে আছেন। ঢাকার বাসিন্দাদের অনেকেই ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে, সে বিষয়ে অসচেতন। তাই সরকারের পক্ষ থেকে জরুরিভিত্তিতে সচেতনতামূলক প্রচারণা চালানো প্রয়োজন, যাতে মানুষ শুধু আতঙ্কিত না হয়ে করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পায়।’

ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ ফকিরেরপুল এলাকায় থাকেন তরুণ সাব্বির মাহমুদ। তাঁর বড় ভাই নিজের পরিবার নিয়ে থাকেন শেওড়াপাড়ায়। সাব্বির বলেন, ‘শনিবারের (গতকাল) তিনবার ভূমিকম্পের পর বড় ভাই ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন। আমিও আমার বন্ধুদের খোঁজ নিয়েছি। শুক্রবারের ভূমিকম্পের কথা মনে হলেই ভয় লাগছে।’

ঢাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত

গতকাল সন্ধ্যার ভূমিকম্পের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলগুলোতে আতঙ্কিত হয়ে হুড়োহুড়ি করে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কয়েক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শামসুন নাহার, কুয়েত মৈত্রী ও রোকেয়া হলের কয়েকজন রয়েছেন বলে জানা গেছে।

এ ঘটনার পর শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজমান আতঙ্ক এবং কয়েক শিক্ষার্থী আহত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজ রোববারের সব ক্লাস ও পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্থগিত হওয়া পরীক্ষার নতুন সময়সূচি পরে জানানো হবে।

এর আগে শুক্রবার সকালের ভূমিকম্পের সময় ভয়ে ছাত্র হল ভবনের ওপরের তলা থেকে লাফ দিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন অন্তত চার শিক্ষার্থী।

