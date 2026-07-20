Ajker Patrika
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পরিবেশ

ঢাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, তাপমাত্রা থাকবে যেমন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২০ জুলাই ২০২৬, ০৯: ৩৫
ঢাকায় বৃষ্টির পূর্বাভাস, তাপমাত্রা থাকবে যেমন
ফাইল ছবি

আবহাওয়া অধিদপ্তর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, আজ সোমবার (২০ জুলাই) ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময় তাপমাত্রা কমতে পারে বলে জানিয়েছে অধিদপ্তর।

সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ কথা বলা হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, আজ ঢাকার আকাশ মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, আজ সকাল ৬টায় ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৮৯ শতাংশ। আর গতকাল শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী ও এর আশপাশের এলাকায় ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।

বিষয়:

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