কার্তিকের শেষেই যেন নামছে শীত, ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ ১৮.৯ ডিগ্রি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৯: ৫২
কুয়াশাভরা সকালে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন। খড়খড়ি বাইপাস বাজার এলাকা, রাজশাহী, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। ছবি: মিলন শেখ
কুয়াশাভরা সকালে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন। খড়খড়ি বাইপাস বাজার এলাকা, রাজশাহী, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। ছবি: মিলন শেখ

কার্তিকের শেষ দিন আজ। হেমন্তের ইতি টানতে বাকি আরও এক মাস। তবে এর মধ্যে প্রকৃতি জানান দিচ্ছে, শীতের বড় তাড়া। উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে বেড়ে চলেছে শীতের তীব্রতা। পিছিয়ে নেই ঢাকাও। রাত বাড়তেই শীতল হাওয়া বইছে চারদিকে।

আজ শনিবার ভোরে সকাল ৬টায় তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৪ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসের আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ। অন্যদিকে আজ সকাল ৬টায় ঢাকা ও আশপাশ এলাকার তাপমাত্রা ছিল ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার বাতাসে আর্দ্রতা পরিমাপ করা হয়েছে ৮৮ শতাংশ।

আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া বুলেটিন থেকে জানা যায়, ঢাকায় আজ সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৮ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া বুলেটিনে আরও বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এ সময় আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

