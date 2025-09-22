Ajker Patrika
আশ্বিনে ৯ ঘণ্টায় ১০৫ মিলিমিটার বৃষ্টি কি স্বাভাবিক, যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাজধানীর মিরপুর ১০-এ বিআরটিএ রোডের চিত্র। ছবি: আজকের পত্রিকা
শরৎকাল প্রায় শেষের দিকে। ভাদ্র পেরিয়েছে বেশ ক’দিন আগে। বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী আজ সোমবার ৭ আশ্বিন। এই সময়টা দেশের আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক থাকে। আকাশে পেঁজা তুলার মতো মেঘ, নদীর পাড়ে কাশফুলের সমাহার, ভরদুপুরে কিছুটা ভ্যাপসা গরম, মধ্যরাতে হালকা ঠান্ডা— এটাই আশ্বিনের স্বাভাবিক আবহাওয়া।

কিন্তু গতকাল রোববার আবহাওয়া ছিল একেবারের অন্যরকম। সাতসকাল থেকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের ঘোলাটে ছিল আকাশ। অনেকটা কুয়াশাচ্ছন্ন। সঙ্গে ছিল গুমোট ভাব। মধ্যরাত থেকে ভারী বৃষ্টি। বৈশাখ মাসের মতো আকাশে মেঘের গর্জনও ছিল বেশ।

টানা কয়েক ঘণ্টা চলে এই বজ্রসহ বৃষ্টি। ভোর পর্যন্ত খানিকটা বিরতি। এরপর আকাশে আবারও জড়ো হতে থাকে ঘন কালো মেঘ। ভোরের আলো ফোটার পরপরই আবার ভারী বর্ষণ।

এই ভারী বৃষ্টিতে রাজধানীর পথঘাট জলমগ্ন। জলাবদ্ধতায় দুর্ভোগে পড়েছেন নগরবাসী। সৃষ্টি হয়েছে যানজট। আশ্বিনে এমন মুষলধারে বৃষ্টি রাজধানীর কর্মব্যস্ত মানুষের কাছে অনেকটাই অচেনা-অপরিচিত।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, গতকাল রোববার রাত থেকে আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত কেবল রাজধানী ঢাকাতেই বৃষ্টি হয়েছে ১০৫ মিলিমিটার। এর মধ্যে গত রাত ১২টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত ৩৪ মিলিমিটার। এরপর সকাল ৬টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ৭১ মিলিমিটার।

মাত্র ৯ ঘণ্টায় এত বেশি বৃষ্টি হলেও এটিকে খুব একটা অস্বাভাবিক মনে বলে করছে না আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়াবিদদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে বর্ষাকাল। এ সময় মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এ দেশে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। গত আগস্ট মাসে সারা দেশে স্বাভাবিকের তুলনায় (৩৭৯ মিলিমিটার) ১ দশমিক ২ শতাংশ (৩৮৪ মিলিমিটার) বৃষ্টি হয়েছে। তবে সেপ্টেম্বরে বৃষ্টির মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে এখনো কিছুটা কম রয়েছে। আবহাওয়াবিদেরা জানান, দেশের দক্ষিণে সমুদ্র উপকূল ও ঢাকাসহ মধ্যাঞ্চলে বৃষ্টি কিছু হলে বৃষ্টি হলেও উত্তরাঞ্চলে বৃষ্টি বেশ কমই হচ্ছে।

আবহাওয়াবিদ শাহীনুল ইসলাম জানান, গত রাত থেকে বৃষ্টি হয়েছে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে। কারণ মৌসুমি বায়ু সারা দেশেই সক্রিয় রয়েছে। তবে দক্ষিণাঞ্চলে সক্রিয়তা কিছুটা বেশি।

এই আবহাওয়াবিদ বলেন, আজ সারা দিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কাল থেকে (২৩ সেপ্টেম্বর) বৃষ্টি কমে আসবে। এরপর তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে। তিনি বলেন, তবে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আরও কয়েক দিন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টি হবে। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের দিকে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশ থেকে বিদায় নিতে পারে।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তর চলতি সেপ্টেম্বর মাসের পূর্বাভাসে জানিয়েছে, এ মাসে স্বাভাবিক বৃষ্টি হবে, যার পরিমাণ ৩১৯ মিলিমিটারের কিছুটা বেশি। তবে এ মাসে এখনো পর্যন্ত স্বাভাবিকের চেয়ে বৃষ্টিপাত কিছুটা কমই হয়েছে।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, এ মাসে বঙ্গোপসাগরে ২-৩টি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে। এর মধ্যে একটি মৌসুমি লঘুচাপের পরিণত হতে পারে। একই সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে দেশের কোথাও কোথাও ১-২ মৃদু তাপপ্রবাহ (৩৬-৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) বয়ে যেতে পরে। সব মিলিয়ে বৃষ্টি, উষ্ণতা আর হালকা ঠান্ডার মধ্য দিয়েই কাটবে এই সেপ্টেম্বর মাস।

