Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে

রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে। গতকাল বুধবার সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা আজ বৃহস্পতিবার সকালে হয়েছে ২০ দশমিক ২।

আজ দিনের বেলা তাপমাত্রা সামাম্য বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২০ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৭৯ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ অস্থায়ীভাবে মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৫ থেকে ১০ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ৩ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ১৭ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরতাপমাত্রাআবহাওয়াআবহাওয়া বার্তাঢাকাআবহাওয়ার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

হামলা জোরদার দুই পক্ষেরই

হামলা জোরদার দুই পক্ষেরই

বেতন-বোনাস বকেয়ার শঙ্কা ২৬৬ কারখানায়

বেতন-বোনাস বকেয়ার শঙ্কা ২৬৬ কারখানায়

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

ট্রাম্পকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না রাশিয়া, আতঙ্ক ভর করেছে

সম্পর্কিত

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে

ঢাকায় সকালে তাপমাত্রা সামান্য বেড়েছে

বৃষ্টির অপেক্ষায় আরও কয়েক দিন থাকতে হবে জানা গেল পূর্বাভাসে

বৃষ্টির অপেক্ষায় আরও কয়েক দিন থাকতে হবে জানা গেল পূর্বাভাসে

রৌদ্রোজ্জ্বল ঢাকায় সকালে বইছে হালকা হিমেল বাতাস

রৌদ্রোজ্জ্বল ঢাকায় সকালে বইছে হালকা হিমেল বাতাস

কুয়াশাচ্ছন্ন রাজধানী ঢাকা, সকালে তাপমাত্রা ২৩.৩

কুয়াশাচ্ছন্ন রাজধানী ঢাকা, সকালে তাপমাত্রা ২৩.৩