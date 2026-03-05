Ajker Patrika
বেসরকারি

৫০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
৫০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের বৃহত্তম শিল্পপ্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘প্রাইম সেলস অফিসার (পিএসও)’ পদে ৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: প্রাইম সেলস অফিসার (পিএসও)।

পদসংখ্যা: ৫০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: প্রযোজ্য নয়। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থান।

বেতন: ১৫,০০০–২২,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগশিল্প মন্ত্রণালয়চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সিদ্ধিরগঞ্জ ভূমি অফিসের ৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বদলি, বিভাগীয় ব্যবস্থার সুপারিশ

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংকে হেয়ারকাট প্রত্যাহার ও আমানত ফেরতের দাবিতে গ্রাহকদের মানববন্ধন

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

প্রথম রিটার্নেই ২ কোটি টাকার ঘোষণা এপিএসের গাড়িচালক ভাইয়ের

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

ইরানে অভ্যুত্থান উসকে দিতে কুর্দিদের অস্ত্র দিচ্ছে সিআইএ

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি প্রায় বন্ধ, ধাক্কা ইউরোপের বাজারেও

সম্পর্কিত

৫০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ

৫০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, ফ্রেশারদেরও আবেদনের সুযোগ

সহসম্পাদক নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

সহসম্পাদক নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা, অভিজ্ঞতা ছাড়াও আবেদনের সুযোগ

কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

কো-অর্ডিনেটর নিয়োগ দেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

বাংলালিংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা

বাংলালিংকে চাকরির সুযোগ, কর্মস্থল ঢাকা