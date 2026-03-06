ফটিকছড়িতে প্রধান শিক্ষক ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার হাতাহাতি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় একটি বিল সংক্রান্ত জটিলতাকে কেন্দ্র করে করোনেশন মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) বিকেলে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ের হিসাবরক্ষকের কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। এতে কিছু সময়ের জন্য কার্যালয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, করোনেশন মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জসিম উদ্দিন একটি পুরোনো বিল উত্তোলনের জন্য উপজেলা হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে যান। সেখানে উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ কে এম নজরুল ইসলাম বিলসংক্রান্ত নথিপত্রে কিছু আইনি জটিলতার কথা তুলে ধরেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা হাতাহাতিতে রূপ নেয়। পরে খবর পেয়ে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন এবং দুপক্ষকে আলাদা করে দেন।
প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) জসিম উদ্দিন বলেন, বেতন সংক্রান্ত বিল ফরম নিয়ে হিসাবরক্ষণ অফিসে গিয়েছিলাম। কিন্তু বিলটি নিষ্পত্তি না করে বিভিন্ন অজুহাতে আমাকে হয়রানি করা হয়। এতে আমি বিরক্ত হয়ে বিল ফরম নিয়ে চলে আসতে চাইলে আমাকে বাধা দেওয়া হয়। এ সময় কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে।
উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এ কে এম নজরুল ইসলাম বলেন, জসিম উদ্দিন দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। ওই সময়ের কিছু বিল ফরম নিয়ে তিনি অফিসে আসেন। তবে বিলগুলোর সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। পরে তিনি অফিস থেকে তার পূর্ববর্তী বিদ্যালয়ের কিছু নথি নিয়ে যেতে চাইলে বাধা দেওয়া হলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ড. সেলিম রেজা বলেন, হাতাহাতির খবর পেয়ে তিনি হিসাবরক্ষণ কার্যালয়ে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাঈদ মো. ইব্রাহিম বলেন, উভয় পক্ষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটনাটি ঘটেছে। পরে বিষয়টি পরিষ্কার হলে দুই পক্ষই একে অপরের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ডের মামলার অভিযোগপত্র বন্ধ করে রাখা হয়েছিলো। র্যাব তদন্তে অগ্রগতি করলেও সরকারের স্বদিচ্ছা না থাকায় তা আটকে দেওয়া হয়। ৫ আগস্টের পর যে তৎপরতা দেখা গিয়েছিল, এখন তা নেই।১ ঘণ্টা আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার জামপুর ইউনিয়নের মহজমপুর এলাকায় হত্যা মামলার আসামিরা জামিনে বের হয়ে বাদীর বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তিন নারীসহ পরিবারের অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
খুলনার রূপসা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা শ্রমিক দলের আহ্বায়ক মাসুম বিল্লাহকে গত বুধবার রাতে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয় শীর্ষ সন্ত্রাসী গ্রেনেড বাবুর ‘বি কোম্পানির’ সদস্য অশোক ঘোষকে।৫ ঘণ্টা আগে
কেউ ২৮ বছর, কেউ ২১ বছর ধরে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। আদালত তাঁদের চাকরি নিয়মিতকরণের নির্দেশনা দিলেও দীর্ঘ দিনেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। অবশেষে সম্প্রতি তাঁদের চাকরি নিয়মিত করার উদ্যোগ নিয়েছিল বোর্ড। বোর্ড সভায় তা অনুমোদনও হয়।৬ ঘণ্টা আগে