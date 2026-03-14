Ajker Patrika
পাবনা

দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

সাঁথিয়া (পাবনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ২২: ২৩
দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী
সাবেক ইউপি নারী সদস্যের বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনার সাঁথিয়ায় সাবেক সংরক্ষিত ইউপি সদস্য মনোয়ারা খাতুনের (৫৫) ঘরে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে দগ্ধ হয়েছেন মনোয়ারা খাতুন এবং তাঁর স্বামী নুহু আলী। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে সাঁথিয়া উপজেলার আতাইকুলা থানার মাধপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী ও ভুক্তভোগীদের পরিবারসূত্র জানায়, গতকাল রাতে ঘরে ঘুমিয়েছিলেন নুহু আলী ও মনোয়ারা খাতুন। রাত দেড়টার দিকে তাঁদের টিনের ঘরের দরজার বাইরে থেকে শিকল দিয়ে দুষ্কৃতকারীরা আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন দেখে দুজনই চিৎকার শুরু করেন। ঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করলে বুঝতে পারেন দরজা শেকল বাইরে থেকে আটকানো। উপায়ন্তর না পেয়ে তাঁরা জানালা ভেঙে ঘর থেকে লাফ দিয়ে বের হন। আগুনে তাঁদের মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে গেছে। এলাকাবাসী তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে পাবনা সদর হাসপাতালে নেয়। সেখান থেকে আজ শনিবার সকালে তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে। আগুনে এই দম্পতির ঘরে থাকা মূল্যবান কাগজপত্র ও মালামাল পুড়ে গেছে।

এ ব্যাপারে আতাইকুলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামিরুল ইসলাম বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা নাই। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পাবনাআগুনরাজশাহী বিভাগসাঁথিয়া
পাঠকের আগ্রহ

দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

দরজার শিকল আটকিয়ে ঘরে আগুন, দগ্ধ স্বামী-স্ত্রী

