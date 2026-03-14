Ajker Patrika
পরিবেশ

আজও ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, কমবে তাপমাত্রা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৪ মার্চ ২০২৬, ০৯: ২৮
গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর রাজধানী ঢাকায় হয়েছিল শিলাবৃষ্টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ মিলিমিটার বৃষ্টির পর আজ শনিবারও বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বৃষ্টির সঙ্গে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা কমতে পারে। আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ৭ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৮ মিনিটে।

নদীর পাড়ে পড়ে ছিল অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা ও মাথাবিহীন লাশ

অপারেশন থিয়েটারে মির্জা আব্বাস, মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে পৃথিবীর দিকে তাক করা ‘মহাকাশ লেজার’ শনাক্ত

এমপিকে অভ্যর্থনার পর হত্যা মামলার আসামির পোস্ট ‘এয়ারপোর্টে ভাইকে রিসিভ করলাম’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নওগাঁ জেলা আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ছাত্রী সংস্থার নেত্রীকে ডিসির পদ থেকে না সরালে বিএনপির ক্ষতি হবে: হাবিবুল

ইরানের পাল্টা আঘাত চমকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রকে

ইরান যুদ্ধের সাতপাকে আটকে গেছে ট্রাম্পের জয়

ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের প্রশ্নই ওঠে না: শিক্ষামন্ত্রী

রাজধানীতে শিলাবৃষ্টি

ঢাকাসহ দেশের ৯টি অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়াসহ হতে পারে বৃষ্টি, নৌবন্দরে ১ নম্বর সতর্কসংকেত

ঢাকাসহ দেশের পাঁচ অঞ্চলে দুপুরের মধ্যে হতে পারে বৃষ্টি

