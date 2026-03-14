আজও ঢাকায় বজ্রবৃষ্টির সম্ভাবনা, কমবে তাপমাত্রা

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর রাজধানী ঢাকায় হয়েছিল শিলাবৃষ্টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৮ মিলিমিটার বৃষ্টির পর আজ শনিবারও বজ্রবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
বৃষ্টির সঙ্গে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় তাপমাত্রা কমতে পারে। আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮৭ শতাংশ।
পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একই সঙ্গে পশ্চিম অথবা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।
ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৬টা ৭ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৮ মিনিটে।
