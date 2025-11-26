Ajker Patrika
আন্দামানে ঘূর্ণিঝড় ‘শেন-ইয়ার’, বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ, বাংলাদেশে আঘাত হানবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৩
ফাইল ছবি

বঙ্গোপসাগর এবং এর পাশে আন্দামান সাগর এখন বেশ বিক্ষুব্ধ। এই দুই সাগরে অল্প দিনের ব্যবধানে সৃষ্টি হয়েছে দুটি লঘুচাপ। আন্দামান সাগরে ২২ নভেম্বর সৃষ্ট লঘুচাপটি নিম্নচাপ থেকে আজ বুধবার রূপ নিয়েছে ঘূর্ণিঝড়ে। যার নাম ‘শেন-ইয়ার’।

আন্দামান সাগরের কাছাকাছি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরেও একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়ে বর্তমানে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন শ্রীলঙ্কা উপকূলীয় এলাকায় অবস্থান করছে। এই লঘুচাপটিও শক্তিশালী হয়ে ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।

তবে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, শেন-ইয়ারের বাংলাদেশে আঘাত হানার আশঙ্কা নেই। একইভাবে বঙ্গোপসাগরের লঘুচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হলেও বাংলাদেশের দিকে আসার আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ বুধবার সকাল ৯টার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, মালাক্কা প্রণালি ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত নিম্নচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে প্রথমে গভীর নিম্নচাপ ও পরে ঘূর্ণিঝড় শেন-ইয়ারে পরিণত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়টি আজ সকাল ৬টায় একই এলাকায় (৫.০ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৮.০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ) অবস্থান করছিল। এটি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে।

পূর্বাভাসে আরও জানানো হয়, দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন শ্রীলঙ্কা উপকূলীয় এলাকায় অবস্থানরত আরেকটি লঘুচাপ ঘনীভূত হয়ে সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছে। এটি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর ও ঘনীভূত হয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে।

আজ দুপুরে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা আজকের পত্রিকাকে বলেন, আন্দামান থেকে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় শেন-ইয়ার পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে পারে। এটি বাংলাদেশের উপকূলের দিকে আসার কোনো আশঙ্কা নেই।

তিনি আরও বলেন, ‘দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে। এটিও ভারতের তামিলনাড়ুর দিকে আঘাত হানতে পারে ডিসেম্বর মাসের ২ অথবা ৩ তারিখের দিকে।’

স্বল্প দূরত্বের প্রায় একই সময় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির কারণ জানতে চাইলে আবহাওয়াবিদ কাজী জেবুন্নেসা বলেন, ‘এখন সূর্যের দক্ষিণায়ন চলছে। এ জন্য আন্দামান ও বঙ্গোপসাগরের একেবারে দক্ষিণাঞ্চল সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। সাগরের বিক্ষুব্ধ বা উত্তপ্ত অঞ্চল থেকে লঘুচাপ সৃষ্টির শঙ্কা থাকে।’

কাজী জেবুন্নেসা জানান, ঘূর্ণিঝড় শেন-ইয়ার বা ‘সেনিয়ার’ নামকরণ করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। শেন-ইয়ার শব্দের বাংলা অর্থ ‘সিংহ’।

