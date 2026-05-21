Ajker Patrika
পরিবেশ

ঢাকাসহ ১০ জেলা তাপপ্রবাহের কবলে, উত্তরাঞ্চলে কালবৈশাখীর আভাস

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ মে ২০২৬, ০৯: ০৩
ফাইল ছবি

দেশের বেশির ভাগ অঞ্চল গতকাল বুধবার ছিল বৃষ্টিশূন্য। এ কারণে ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর ও চাঁদপুর জেলায় বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ।

এদিন দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতিতে ৩৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা রাজধানী ঢাকায় ছিল ৩৬ দশমিক ২।

তবে ভারী বৃষ্টি হয়েছে কেবল সিলেটে ১০৪ মিলিমিটার। এ ছাড়া ১১ মিলিমিটার রাঙামাটিতে, ৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে কক্সবাজারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবারও সারা দেশে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। তবে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

একই সঙ্গে দেশের উত্তরাঞ্চলে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দিয়ে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দুপুরের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে দমকা ও ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আসা বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এ কারণে এসব অঞ্চলের নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

