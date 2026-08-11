Ajker Patrika
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পরিবেশ

চলছে বৃষ্টি–মৃদু তাপপ্রবাহ, আরও যা আছে আবহাওয়া বার্তায়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৬, ২২: ২৫
চলছে বৃষ্টি–মৃদু তাপপ্রবাহ, আরও যা আছে আবহাওয়া বার্তায়
ফাইল ছবি

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক দিন ধরেই চলছে বৃষ্টি। তবে সেই অনুযায়ী কমছে না গরমের অনুভূতি। আবহাওয়া বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সিলেট ও তেঁতুলিয়ায় ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে, যা মৃদু তাপপ্রবাহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তরের উপপরিচালক এ কে এম নাজমুল হক স্বাক্ষরিত পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়া পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, রংপুর বিভাগের তেঁতুলিয়া ও সিলেটে সর্বোচ্চ ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। একই সময়ে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল সিলেটে ২৩ দশমিক ২ ডিগ্রি ও বান্দরবানে ২৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অন্যদিকে, বৃষ্টিও হয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকায়। গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৬১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে গোপালগঞ্জে। নেত্রকোনায় হয়েছে ৩৩ মিলিমিটার। ফলে, কোথাও বৃষ্টির কারণে সাময়িক স্বস্তি মিললেও বৃষ্টির পর বাতাসে আর্দ্রতা বেড়ে গিয়ে গরমের অনুভূতি তীব্র হচ্ছে।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ এ কে এম নাজমুল বলেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে বৃষ্টির পাশাপাশি তাপমাত্রাও খুব একটা কমার সম্ভাবনা নেই। ফলে, দিনের বেলায় রোদ উঠলে গরমের অনুভূতি বাড়তে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী কয়েক দিনে দেশের কোথাও কোথাও বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য পতনের সম্ভাবনা কম। বরং, আগামী পাঁচ দিনের শেষভাগে বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টির প্রবণতা আরও বাড়তে পারে।

ঢাকায় আজ সন্ধ্যা ৬টায় বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল ৬৩ শতাংশ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছিল। এমন পরিস্থিতিতে বৃষ্টি হলেও আর্দ্রতার কারণে গরমের অনুভূতি পুরোপুরি কমছে না।

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