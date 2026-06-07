Ajker Patrika
পরিবেশ

ভুটানের ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ২৩: ৫৯
ভুটানের ভূমিকম্পে কাঁপল দেশ
ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। আজ রোববার রাত ১১টা ৩৬ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয়। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

অ্যান্ড্রয়েড আর্থকোয়েক অ্যালার্ট সিস্টেমের তথ্য অনুযায়ী, ভুটানের পুনাখার পাঁচ কিলোমিটার দূরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৩।

ভূম্পিকম্পে ভুটান, বাংলাদেশের পাশাপাশি ভারত ও চীনেও কম্পন হয়েছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাভূমিকম্প
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