Ajker Patrika
পরিবেশ

মৌসুমি বায়ুর বিস্তার ঘটছে, বৃষ্টি কি আরও বাড়বে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ জুন ২০২৬, ০৯: ৪৩
মৌসুমি বায়ুর বিস্তার ঘটছে, বৃষ্টি কি আরও বাড়বে
ছবি: ফোকাস বাংলা

দুই দিন ধরে সারা দেশে বৃষ্টির মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় তাপপ্রবাহ এখন আর নেই। তাই স্বস্তি ফিরে এলেও কিছুটা ভ্যাপসা গরম রয়ে গেছে।

মৌসুমি বায়ুর বিস্তার হলে চলতি সপ্তাহে দেশে বৃষ্টির প্রবণতা আরও বাড়তে পারে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু চট্টগ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। আগামীকাল সোমবারের মধ্যে এটি বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার অবস্থা অনুকূলে আছে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, গতকাল সর্বোচ্চ বৃষ্টি হয়েছে যশোরে ৫৭ মিলিমিটার।

আজ রোববার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এবং সিলেট অঞ্চলের ওপর দিয়ে আজ দুপুরের মধ্যে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে অস্থায়ীভাবে ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এ সময় বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্কসংকেত দেখাতে হবে।

এদিকে আজ দুপুর পর্যন্ত ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। এর সঙ্গে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আজ ঢাকায় সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬টা ৪৪ মিনিটে, আগামীকাল সূর্যোদয় ৫টা ১০ মিনিটে।

বিষয়:

আবহাওয়া অধিদপ্তরবৃষ্টিপাতপরিবেশতাপপ্রবাহআজকের আবহাওয়ার খবর
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