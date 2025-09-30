Ajker Patrika
সাগরে লঘুচাপের আভাস, ঢাকায় বৃষ্টি হবে কি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৮: ৫২
সারা দেশের ওপর মৌসুমি বায়ু কম সক্রিয় রয়েছে। আর এ জন্য বৃষ্টির মাত্রাও কমে এসেছে। সে কারণে আজ মঙ্গলবার সারা দেশে টানা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তেমন একটা নেই। তবে কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

এদিকে রাজধানী ঢাকায় সকাল থেকে আকাশ রৌদ্রোজ্জ্বল থাকলেও বেলা গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আকাশ আংশিক মেঘলা হতে পারে।

এ কথা জানিয়ে সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় বৃষ্টি হতে পারে। এর পাশাপাশি দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আরও জানায়, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ২৭ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সারা দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চুয়াডাঙ্গা ও রাজারহাটে ৩৬ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ ছাড়া গতকাল সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে সিলেটের শ্রীমঙ্গলে ১৯ মিলিমিটার।

এদিকে আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, মঙ্গলবার সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামীকাল ১ অক্টোবরের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।

