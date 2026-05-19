Ajker Patrika
টেলিভিশন

‘ছুটির গল্প’ পডকাস্টের প্রথম অতিথি সেলিম ও রোজী

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ছুটির গল্প’ পডকাস্টের প্রথম অতিথি সেলিম ও রোজী
‘ছুটির গল্প’ পডকাস্টের সঞ্চালক মুরাদ (বাঁয়ে) এবং অতিথি রোজী ও সেলিম। ছবি: সংগৃহীত

ঈদে আসছে নতুন পডকাস্ট শো ‘ছুটির গল্প’। ভ্রমণ, যাপন ও বিনোদনকে কেন্দ্র করে নির্মিত এ পডকাস্টের প্রথম পর্বে অতিথি হয়েছেন তারকা দম্পতি শহীদুজ্জামান সেলিম ও রোজী সিদ্দিকী। গত রোববার রাতে শেরাটন ঢাকায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ পডকাস্টের উদ্বোধন ঘোষণা করে ছুটি কক্সবাজার নামের প্রতিষ্ঠান। একই অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানটির শুভেচ্ছাদূত হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর করেন তাঁরা।

আরমান পারভেজ মুরাদের উপস্থাপনায় ছুটির গল্পে নিজেদের দীর্ঘ দাম্পত্য, অভিনয়জীবনের নানা স্মৃতি, দেশ-বিদেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে কথা বলেছেন সেলিম ও রোজী। পডকাস্ট শেষে ছুটি কক্সবাজারের চেয়ারম্যান মোহাম্মাদ তারিক মাহমুদ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক স্থপতি মোহাম্মাদ মিজানুর রহমান উত্তরীয় পরিয়ে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে তাঁদের বরণ করে নেন।

অভিনেতা ও নির্মাতা শহীদুজ্জামান সেলিম বলেন, ‘ছুটি কক্সবাজারের প্রতিটি উদ্যোগেই নান্দনিকতার স্পর্শ আছে। তারা যে পর্যটন ও অতিথি সেবায় বহুমাত্রিক ভাবনা নিয়ে কাজ করছে, ছুটির গল্প তারই একটি সুন্দর প্রকাশ।’ অভিনেত্রী রোজী সিদ্দিকী বলেন, ‘প্রাণবন্ত এমন একটি আয়োজনে অতিথি হতে পেরে খুব ভালো লেগেছে। আমরা প্রাণ খুলে গল্প করেছি। ছুটি কক্সবাজারকে ধন্যবাদ এমন একটি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য।’

আয়োজকেরা জানিয়েছেন, ছুটি কক্সবাজারের ইউটিউব চ্যানেলে ঈদে প্রচারিত হবে ছুটির গল্প পডকাস্টের প্রথম পর্ব। দেশের নানা ক্ষেত্রের গুণীজন, শিল্পী, স্থপতি, পর্যটন ও হসপিটালিটি অঙ্গনের মানুষদের নিয়ে তৈরি হবে নতুন নতুন পর্ব। তুলে ধরা হবে দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্য, পর্যটনের সম্ভাবনা ও স্বপ্নের গল্প।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনবিনোদনটেলিভিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

রাজধানীতে পরকীয়ার জেরে লাশ খণ্ডবিখণ্ড, মা-মেয়ে গ্রেপ্তার: র‍্যাব

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

রাজধানীতে পরকীয়ার জেরে লাশ খণ্ডবিখণ্ড, মা-মেয়ে গ্রেপ্তার: র‍্যাব

রাজধানীতে পরকীয়ার জেরে লাশ খণ্ডবিখণ্ড, মা-মেয়ে গ্রেপ্তার: র‍্যাব

সম্পর্কিত

নিশোর উপস্থাপনায় ঈদের আনন্দমেলায় তারার মেলা

নিশোর উপস্থাপনায় ঈদের আনন্দমেলায় তারার মেলা

৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব: টিকিট বিক্রি ও দর্শক সমাগমে ভাঙল গত বছরের রেকর্ড

৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব: টিকিট বিক্রি ও দর্শক সমাগমে ভাঙল গত বছরের রেকর্ড

সালমান-ভক্তের গল্পে তৈরি হলো ‘লাভ ৯৬’

সালমান-ভক্তের গল্পে তৈরি হলো ‘লাভ ৯৬’

জন্মদিনে সুবিধাবঞ্চিতদের বড় অঙ্কের অনুদান দিলেন আইইউ

জন্মদিনে সুবিধাবঞ্চিতদের বড় অঙ্কের অনুদান দিলেন আইইউ