Ajker Patrika
টেলিভিশন

নিশোর উপস্থাপনায় ঈদের আনন্দমেলায় তারার মেলা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নিশোর উপস্থাপনায় ঈদের আনন্দমেলায় তারার মেলা
‘আনন্দমেলা’য় নিশো ও পরী। ছবি: বিটিভির সৌজন্যে

অভিনয়ের পাশাপাশি উপস্থাপনার কাজটিও উপভোগ করেন আফরান নিশো। বেশ কিছু অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় দেখা গেছে তাঁকে। এবার আনন্দমেলার সঞ্চালনার দায়িত্বও তুলে নিলেন কাঁধে। কোরবানির ঈদ উপলক্ষে নতুন আঙ্গিক ও বর্ণিল আয়োজনে সাজানো হয়েছে বাংলাদেশ টেলিভিশনের ‘আনন্দমেলা’। আফরান নিশোর উপস্থাপনায় এতে অংশ নিয়েছেন একদল জনপ্রিয় তারকা।

আনন্দমেলায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন রুনা লায়লা, বেবী নাজনীন ও ফেরদৌস ওয়াহিদ। বিশেষ কোরিওগ্রাফির মাধ্যমে ‘এই বৃষ্টি ভেজা রাতে চলে যেও না’ গানে নতুনভাবে হাজির হয়েছেন রুনা লায়লা। বেবী নাজনীন পরিবেশন করেছেন ‘কাল সারা রাত ছিল স্বপ্নের রাত’। এই গানের কোরিওগ্রাফিতে অংশ নিয়েছেন অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী চাঁদনী ও শাওন। ফেরদৌস ওয়াহিদও থাকছেন আরেকটি গান নিয়ে।

পুরোনো জনপ্রিয় গানের ভিন্নধর্মী পরিবেশনার পাশাপাশি আনন্দমেলায় থাকবে নতুন গান। ‘কৃষ্ণচূড়া’ শিরোনামের গানটি গেয়েছেন ন্যান্‌সি ও ইমরান। কবির বকুলের লেখা এ গানের সংগীতায়োজনে রয়েছেন ইমরান মাহমুদুল।

অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিবেশনাতেও থাকছে বৈচিত্র্য। ‘রূপনগরের রাজকন্যা’ সাজে নৃত্য পরিবেশন করেছেন মডেল, অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী সাদিয়া ইসলাম মৌ। আর মেহজাবীন চৌধুরী ও সাবিলা নূর নেচেছেন ‘দূর দ্বীপবাসিনী’ গানে। নৃত্য পরিচালনায় রয়েছেন ইভান শাহরিয়ার সোহাগ ও নৃত্যভূমি।

দর্শকের অংশগ্রহণে ‘রঙ’ শিরোনামের একটি বিশেষ পর্বে উপস্থিত থাকবেন চিত্রনায়িকা পরীমণি। এ ছাড়া কয়েকজন তারকাকে নিয়ে থাকছে কুইজ শো। এতে অংশ নিয়েছেন কেয়া পায়েল, আতিয়া আনিসা, জেফার রহমান, ফররুখ আহমেদ রেহান, ফারহান আহমেদ জোভান ও খায়রুল বাশার। থাকবে কৌতুকশিল্পী আবু হেনা রনির বিশেষ পারফরম্যান্স।

আনন্দমেলায় আরও অংশ নিচ্ছেন অভিনেতা ফারুক আহমেদ, শামীম জামান, মুকিত জাকারিয়া, সুমন ও কৌতুকশিল্পী শাওন। প্রযোজনা করেছেন আফরোজা সুলতানা, মো. হাসান রিয়াদ, ইয়াসির আরাফাত ও ইয়াসমিন আক্তার। সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন, গান, নৃত্য, কৌতুক, কুইজ ও বিশেষ পরিবেশনায় সাজানো এবারের আনন্দমেলা এই ঈদে দর্শকদের কাছে উপভোগ্য হবে। বিটিভিতে অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে ঈদের দিন রাত ১০টার সংবাদের পর।

বিষয়:

আফরান নিশোরিয়েলিটি শোপরীমণিছাপা সংস্করণআজকের বিনোদনবিনোদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

রাজধানীতে পরকীয়ার জেরে লাশ খণ্ডবিখণ্ড, মা-মেয়ে গ্রেপ্তার: র‍্যাব

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

বগুড়ায় ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা: সাবেক স্ত্রীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

অফিসকে বাসা বানিয়ে থাকছেন স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আইন করে নতুন নামে এলিট ফোর্স করার কথা ভাবা হচ্ছে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

পাকিস্তানের বিপক্ষে মুশফিক আজ যা করলেন, তা বাংলাদেশের আর কেউ পারেননি

রাজধানীতে পরকীয়ার জেরে লাশ খণ্ডবিখণ্ড, মা-মেয়ে গ্রেপ্তার: র‍্যাব

রাজধানীতে পরকীয়ার জেরে লাশ খণ্ডবিখণ্ড, মা-মেয়ে গ্রেপ্তার: র‍্যাব

সম্পর্কিত

‘ছুটির গল্প’ পডকাস্টের প্রথম অতিথি সেলিম ও রোজী

‘ছুটির গল্প’ পডকাস্টের প্রথম অতিথি সেলিম ও রোজী

৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব: টিকিট বিক্রি ও দর্শক সমাগমে ভাঙল গত বছরের রেকর্ড

৭৯তম কান চলচ্চিত্র উৎসব: টিকিট বিক্রি ও দর্শক সমাগমে ভাঙল গত বছরের রেকর্ড

সালমান-ভক্তের গল্পে তৈরি হলো ‘লাভ ৯৬’

সালমান-ভক্তের গল্পে তৈরি হলো ‘লাভ ৯৬’

জন্মদিনে সুবিধাবঞ্চিতদের বড় অঙ্কের অনুদান দিলেন আইইউ

জন্মদিনে সুবিধাবঞ্চিতদের বড় অঙ্কের অনুদান দিলেন আইইউ