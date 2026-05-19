সালমান-ভক্তের গল্পে তৈরি হলো ‘লাভ ৯৬’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রয়াত চিত্রনায়ক সালমান শাহর এক অন্ধভক্তের জীবনের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে ‘লাভ ৯৬’ নামের সিনেমা। নব্বইয়ের দশকের আবেগ আর প্রেমের গল্পের পাশাপাশি সালমান শাহকে ঘিরে ভক্তদের অনুভূতির গল্প উঠে এসেছে সিনেমায়।

সাদাকালো টেলিভিশন, ক্যাসেট প্লেয়ারে গান শোনা কিংবা প্রিয় অনুষ্ঠান শুনতে রেডিওর সামনে অপেক্ষা—এমনই ছিল নব্বইয়ের দশকের মানুষের দৈনন্দিন আনন্দের অংশ। পাড়া-মহল্লায় একসঙ্গে চাঁদা তুলে ভিসিআর ভাড়া করে রাতভর সিনেমা দেখার সেই দিনগুলোয় বাংলা চলচ্চিত্রে আবির্ভাব ঘটে নায়ক সালমান শাহর। অল্প সময়েই তাঁর অভিনয়, স্টাইল এবং রোমান্টিক উপস্থিতি দর্শকদের হৃদয়ে বিশেষ জায়গা করে নেয়। ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর আকস্মিক মৃত্যু পুরো দেশকে শোকাহত করে তোলে। প্রিয় নায়কের মৃত্যু মেনে নিতে না পেরে অনেক ভক্ত চরম আবেগঘন সিদ্ধান্তও নেয়। এমন একজন সালমান ভক্তের চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিয়ান খান। তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন পূর্ণতা।

লাভ ৯৬ পরিচালনা করেছেন ইভান মল্লিক। রাইসা ফিল্মসের ব্যানারে প্রযোজনা করেছেন মো. জসিম উদ্দিন। অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন শিবা সানু, সানজিদা মিলা, তমাল মাহবুব, রেবেকা রউফ, আরমান খান, প্রিয়া, ডিজে সোহেল, রুবেল রানা, সীমান্ত খন্দকারসহ অনেকে।

সিনেমাটির শুটিং হয়েছে টাঙ্গাইল, পুবাইল এবং সালমান শাহ অভিনীত বেশ কয়েকটি সিনেমার পরিচিত লোকেশনে। নির্মাতা ইভান মল্লিক বলেন, ‘নব্বইয়ের দশকের আবহ আর সালমান শাহর স্মৃতি ফুটিয়ে তুলতেই এসব লোকেশন নির্বাচন করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বোর্ড থেকে আনকাট ছাড়পত্র পেয়েছে লাভ ৯৬। এটি কেবল একটি প্রেমের গল্প নয়; এটি নব্বইয়ের দশকের মানুষের স্মৃতি, অনুভূতি এবং সালমান শাহকে ঘিরে কোটি ভক্তের আবেগের প্রতিচ্ছবি। শিগগির সিনেমাটি মুক্তির আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করা হবে।’

