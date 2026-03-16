Ajker Patrika
টেলিভিশন

নাচ-গান ও কমেডিতে সাজানো ‘আনন্দমেলা’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘আনন্দমেলা’য় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী । ছবি: বিটিভির সৌজন্যে

রোজার ঈদ উপলক্ষে এবারও তৈরি হয়েছে বিটিভির ঈদ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ‘আনন্দমেলা’। নাচ-গান ও কমেডিতে সাজানো এবারের আনন্দমেলা। গতবারের মতো এবারও উপস্থাপনায় রয়েছেন মাসুমা রহমান নাবিলা। তাঁর সঙ্গে থাকছেন ইরফান সাজ্জাদ। ঈদের দিন রাত ১০টায় বিটিভিতে প্রচার হবে আনন্দমেলা।

এবারের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ তারকাদের নৃত্য পরিবেশনা। নাচবেন পূজা চেরি, মেহজাবীন চৌধুরী, রিচি সোলায়মান, চাঁদনী ও আনিকা কবির শখ। আশির দশক থেকে বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় সিনেমার গান ও ফোক গানে তাঁদের পরিবেশনা সাজানো হয়েছে নতুন কোরিওগ্রাফিতে।

এবার আনন্দমেলায় গান শোনাবেন কনকচাঁপা, মনির খান, রবি চৌধুরী, ন্যান্‌সি, নাসির ও চিরকুট ব্যান্ড। তাঁরা গেয়ে শোনাবেন তাঁদের জনপ্রিয় গানগুলো। এ ছাড়া অনুষ্ঠানে থাকবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীদের পরিবেশনায় আকর্ষণীয় অ্যাক্রোবেটিক শো।

দর্শকদের হাসাতে থাকবেন কৌতুকশিল্পী আবু হেনা রনি। পাশাপাশি থাকবে যন্ত্রসংগীতে ‘রমজানের ঐ রোজার শেষে’, বিশেষ জিঙ্গেল ও নাটিকা। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করেছেন আফরোজা সুলতানা, হাসান রিয়াদ ও ইয়াসমিন আক্তার। প্রযোজকেরা আশা করছেন এবারের ঈদে দর্শকদের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেবে নাচ, গান, কমেডি ও নানা আয়োজনে সাজানো আনন্দমেলা।

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

ইরানের পরমাণু স্থাপনা এখন ধ্বংসস্তূপ, নিরাপদ নৌ চলাচলে আলোচনার পথ খোলা: আরাঘচি

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ যুদ্ধবিমান, কাতার-সাইপ্রাসে টাইফুন, এফ-৩৫ মোতায়েন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

কিশোরী মডেলকে আল ফায়েদের ইয়টে পাঠিয়েছিলেন এপস্টেইন

৫ জেলায় নতুন ডিসি

৫ জেলায় নতুন ডিসি

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

কুড়িগ্রামে থানার ওসিকে অবরুদ্ধ করে ‘মব’ সৃষ্টির অভিযোগ, ভিডিও ভাইরাল

সম্পর্কিত

নাচ-গান ও কমেডিতে সাজানো ‘আনন্দমেলা’

নাচ-গান ও কমেডিতে সাজানো ‘আনন্দমেলা’

ঈদে আসছে নির্মাতা শিমুলের প্রথম নাটক

ঈদে আসছে নির্মাতা শিমুলের প্রথম নাটক

ঈদে নাগরিকের পর্দায় ২৮ সিনেমা

ঈদে নাগরিকের পর্দায় ২৮ সিনেমা

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে গ্যালারিতে উন্মাদনা ছড়ালেন নিশো-পূজা

বাংলাদেশ-পাকিস্তান ম্যাচে গ্যালারিতে উন্মাদনা ছড়ালেন নিশো-পূজা