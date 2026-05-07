অপূর্বর গল্প ও চিত্রনাট্যে নাটক ‘অচেনা আমি’

অভিনয়ের পাশাপাশি অভিনেতা জিয়াউল ফারুক অপূর্বর গল্প ভাবনায় নির্মিত হয়েছে অনেক নাটক। তাঁর গল্পে প্রথম নাটক নির্মাণ করেন চয়নিকা চৌধুরী। ২০০৭ সালে প্রচার হয়েছিল ‘স্বপ্নের নীল পরী’ নামের নাটকটি। এরপর ‘এক টুকরো নীল’, ‘ভালোবাসার শুরু’, ‘ফিরে আসা’সহ বেশ কিছু নাটক তৈরি হয়েছে অপূর্বর গল্পে।
এবার অপূর্বর লেখা গল্পে নাটক পরিচালনা করলেন তানিম রহমান অংশু। নাম ‘অচেনা আমি’। শুধু গল্পই নয়, এই নাটকের চিত্রনাট্যও লিখেছেন অপূর্ব। নাটকে তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন নাজনীন নাহার নিহা। কোরবানি ঈদের দ্বিতীয় দিন ক্যাপিটাল ড্রামা ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে এটি। নাটকের ফার্স্ট লুক পোস্টার শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় অপূর্ব লেখেন, ‘সব চেহারাই কি চেনা? নাকি সব চেনা মানুষের আড়ালেও লুকিয়ে থাকে এক অচেনা আমি? ভালোবাসা আর আত্মপরিচয়ের এক অদ্ভুত সমীকরণ নিয়ে আসছি আমরা।’
অচেনা আমি নাটকটি নিয়ে তানিম রহমান অংশু বলেন, ‘রোমান্টিক ঘরানার গল্পে নির্মিত হয়েছে নাটকটি। প্রেমের গল্পের পাশাপাশি গুরুত্ব পেয়েছে মানুষের জীবনের উপলব্ধি, থাকবে প্রিয়জনকে হারিয়ে খুঁজে পাওয়ার গল্প। এটি আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। এ ধরনের কাজ এর আগে করা হয়নি। গল্পটি যখন অপূর্ব আমার সঙ্গে শেয়ার করল, তখনই ভালো লেগে যায় আমার। ওই দিনই গল্পটির ভিজ্যুয়াল পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলি।’
নির্মাতা অংশু জানালেন, এ নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনো নাটকের চিত্রনাট্য লিখলেন অপূর্ব। এর আগে নিজের পরিচালিত একমাত্র টেলিফিল্মের চিত্রনাট্য করেছিলেন অভিনেতা। ওই কাজটিতেও যুক্ত ছিলেন অংশু। সেই টেলিফিল্মের পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ করেছিলেন তিনি।
অংশু বলেন, ‘অভিনয়ের পাশাপাশি গল্প বলার ক্ষেত্রেও অপূর্ব খুব ভালো। গল্পের সঙ্গে মিল রেখে চমৎকারভাবে সিকোয়েন্স সাজিয়েছে। অপূর্বর গল্পে যেমন বার্তা থাকে, তেমনি সিনেমাটিক একটা ভাইব থাকে। অচেনা আমি নাটকেও তেমন এক গল্প দেখবে দর্শক। এটি অপূর্বর করা দ্বিতীয় চিত্রনাট্য। ১০-১২ বছর আগে একটি টেলিফিল্ম পরিচালনা করেছিল অপূর্ব। সেই কাজটির চিত্রনাট্য করেছিল সে। পোস্ট প্রোডাকশনের সঙ্গে আমি ছিলাম। এত বছর পর আবার চিত্রনাট্য লিখল অপূর্ব। সেটি আমি পরিচালনা করছি। সব মিলিয়ে দারুণ অনুভূতি।’
এদিকে, অপূর্বকে নিয়ে ‘গোলাম মামুন ২’ ওয়েব সিরিজ বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন তানিম রহমান অংশু। এ বিষয়ে তিনি জানালেন, এখন চলছে ওয়েব সিরিজটি চিত্রনাট্যের কাজ। আগামী দুই মাসের মধ্যে সব চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এ বছরেই শুরু হবে সিরিজের শুটিং।
পাঁচ বছর বিরতির পর নতুন কাজ আর নতুন খবর নিয়ে ফিরেছেন ‘রেহানা মরিয়ম নূর’-খ্যাত নির্মাতা আবদুল্লাহ মোহাম্মাদ সাদ। তিনি নির্মাণ করেছেন ‘অ্যানি’ নামের মিনি সিরিজ। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন নাজিফা তুষি। সিরিজটির নির্মাণ ভাবনার পাশাপাশি চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন সাদ।১ ঘণ্টা আগে
রবীন্দ্রনাথের মৃণালিনী হলেন সামিয়া অথৈ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্প অবলম্বনে নির্মাতা অরুণ চৌধুরী নির্মাণ করেছেন একই শিরোনামের নাটক। চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন তিনি। গল্পের মূল চরিত্র মৃণালিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অথৈ। নাটকটির শুটিং হয়েছে ঢাকার নবাবগঞ্জে।২ ঘণ্টা আগে
গত মাসের শেষ দিকে ‘কিং ইন দ্য ল্যান্ড অব দ্য প্রিন্সেস’ সিনেমা নিয়ে রাশিয়ার মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ঘুরে এসেছেন আশনা হাবিব ভাবনা। সময়ের সঙ্গে যাত্রাশিল্পের জনপ্রিয়তা হারানোর গল্প নিয়ে সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন আসিফ ইসলাম। গতকাল নতুন আরেক সিনেমার খবর দিলেন ভাবনা। নাম ‘ঢাকা-১২০৫’।৩ ঘণ্টা আগে
বিতর্ক বেড়েই চলেছে হাসান জাহাঙ্গীরের ‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ সিনেমা নিয়ে। মুক্তির ঘোষণার পর চিত্রনায়িকা মৌসুমী অভিযোগ তুলেছেন—সিনেমা নয়, নাটক হিসেবে কাজ করেছেন এতে। বিষয়টি প্রতারণা বলে দাবি করেন তিনি। মৌসুমীর এমন অভিযোগের পর কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ নিয়ে নতুন অভিযোগ আনলেন এ সিনেমার পোস্টারে থাকা ছোট পর্দার১ দিন আগে