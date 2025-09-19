Ajker Patrika
বিয়ে করলেন শবনম ফারিয়া

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১: ১৪
শবনম ফারিয়া। ছবি: সংগৃহীত
শবনম ফারিয়া। ছবি: সংগৃহীত

শবনম ফারিয়ার প্রেম আর বিয়ে নিয়ে সারা বছর গুজব ভেসে বেড়ায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এ নিয়ে অভিনেত্রী নিজেও খুব বিরক্ত। নানা সময়ে সে বিরক্তি ফুটে ওঠে তাঁর পোস্ট কিংবা কমেন্টে। তবে এবার আর গুজব নয়। সত্যিই বিয়ে করলেন ছোট পর্দার অভিনেত্রী শবনম ফারিয়া।

ফারিয়ার বরের নাম তানজিম তৈয়ব। তিনি রাজশাহীর ছেলে। আজ রাজধানীর একটি মসজিদে তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গেছে।

ফারিয়ার স্বামী তানজিম অস্ট্রেলিয়ার ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ওয়েলস থেকে ফিন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের একটি বেসরকারি ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কর্মরত।

শবনম ফারিয়া সংবাদমাধ্যমকে জানান, দুই পরিবারের সম্মতিতে হঠাৎ করেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার পরিকল্পনা আছে তাঁদের।

প্রায়ই ফেসবুকে নেটিজেনদের কাছ থেকে বিয়ে নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় শবনম ফারিয়াকে। এ কারণেই হয়তো বিয়ের পর থেকে নিজের ফেসবুক আইডি বন্ধ রেখেছেন ফারিয়া। তবে সচল আছে তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট। সেখানে অভিনেত্রীকে নতুন জীবনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ভক্তরা। ইনস্টাগ্রামে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, সপ্তাহখানেক আগে স্বামীর সঙ্গে রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলেন ফারিয়া। ‘ফিশ অ্যান্ড ডেট’ ক্যাপশন দিয়ে কয়েকটি ছবিও পোস্ট করেন। তবে ঝাপসা করে দিয়েছেন স্বামীর চেহারা।

এটি ফারিয়ার প্রথম বিয়ে নয়। এর আগে ২০১৮ সালে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন হারুনুর রশীদ অপুকে। তবে দুই বছর পর বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাঁদের। বিচ্ছেদের সময় কিছু না বললেও এক বছর পর অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, স্বামীর নির্যাতনের কারণেই আলাদা হতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তবে এখন বিচ্ছেদ নিয়ে ভাবনা পরিবর্তন হয়েছে তাঁর।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শবনম ফারিয়া বলেন, ‘বিয়েটা যে একটা দায়িত্ব, সেটা বোঝার ক্ষমতা ওই সময় তার ছিল না। আমার মধ্যেও মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টি ছিল না। বিষয়গুলো ম্যানেজ না করে আমি শুধু প্রশ্ন করতাম। এখন যেমন প্রশ্ন করার আগে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করি। ওই বয়সে এই মেন্টালিটি ছিল না। দিন শেষে আমার সিদ্ধান্তে বিচ্ছেদ হয়েছে। আমি তো অন্য কাউকে দায়ী করতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি, এক-দুটি কারণে কারও বিচ্ছেদ হয় না। এর পেছনে অনেক কারণ থাকে। বিচ্ছেদের কারণে শুধু যে আমি সাফার করেছি, তা নয়; আমার পরিবারের সদস্যরাও সাফার করেছে।’

বিষয়:

বাংলা নাটকনাটকবিনোদনটেলিভিশন
