দুর্গাপূজায় মুক্তি পাচ্ছে মেহজাবীনের সিনেমা

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
মেহজাবীন চৌধুরী। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

কয়েক বছর ধরে নাটকে অভিনয় কমিয়ে দিয়েছেন মেহজাবীন চৌধুরী। মনোযোগ দিয়েছেন ওটিটি ও সিনেমায়। ‘প্রিয় মালতী’ সিনেমা দিয়ে গত বছর ডিসেম্বরে বড় পর্দায় অভিষেক হয়েছে তাঁর। প্রিয় মালতী মেহজাবীনের মুক্তি পাওয়া প্রথম সিনেমা হলেও তিনি প্রথম অভিনয় করেছিলেন ‘সাবা’ সিনেমায়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের পর এবার দেশের হলে মুক্তি পাচ্ছে সাবা। দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৬ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে আলোর মুখ দেখবে সিনেমাটি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নির্মাতা মাকসুদ হোসেন।

শহরের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সাবা। বাবা মারা গেছেন। মা শিরিন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিছানায়। হুইলচেয়ার ছাড়া চলতে পারেন না। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন মেয়ে সাবা। পরিবার আর মায়ের সেবায় নিজের ক্যারিয়ার গুছিয়ে উঠতে পারেনি সাবা। আর্থিক অনটনের মধ্যেও দিনরাত এক করে মাকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে সে। হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয় সাবার মা শিরিনের। দিশেহারা সাবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। এমন গল্প নিয়েই তৈরি হয়েছে সাবা। নামভূমিকায় অভিনয় করেছেন মেহজাবীন চৌধুরী।

নিজের জীবনের সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে সিনেমাটির গল্প লিখেছেন নির্মাতা মাকসুদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘২৫ বছর আগে আমার স্ত্রী ত্রিলোরা ও তার মায়ের একটা রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। এর পর থেকে আমার শাশুড়ি হুইলচেয়ারে বসা। ত্রিলোরাই তাঁর দেখভাল করত। কোভিডের সময় ত্রিলোরার বাবা মারা যাওয়ার পর সে খুব চিন্তায় পড়ে যায়, কীভাবে একা সে তার মায়ের টেককেয়ার করবে। যদিও তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো। তখন আমরা চিন্তা করলাম, এই গল্পটি পর্দায় ফুটিয়ে তোলার। তবে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে, যেখানে সাবাকে একজন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হিসেবে দেখানো হয়েছে।’

গত বছরের সেপ্টেম্বরে টরন্টো চলচ্চিত্র উৎসবে প্রিমিয়ার হয় সাবার। এরপর বুসান, রেড সি, গোথেনবার্গ, সিডনি, রেইনড্যান্সসহ প্রায় এক ডজন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এটি। মেহজাবীন ছাড়াও এ সিনেমায় অভিনয় করেছেন মোস্তফা মনওয়ার, রোকেয়া প্রাচী প্রমুখ।

উৎসবের পর দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি নিয়ে উচ্ছ্বসিত নির্মাতা মাকসুদ হোসেন। তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনের পর উপস্থিত দর্শকের প্রতিক্রিয়া আমাকে আপ্লুত করেছে। এবার দেশের দর্শকের প্রতিক্রিয়া দেখার অপেক্ষায়। আশা করছি, সন্তানেরা তাঁদের মাকে সঙ্গে নিয়ে সাবা উপভোগ করতে হলে আসবেন।’

সাবা ছাড়াও এবারের দুর্গাপূজায় মুক্তির তালিকায় আছে একাধিক সিনেমা। ইতিমধ্যে এসেছে মোস্তাফিজুর রহমান মানিকের ‘স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’ ও এস এম শফিউল আযমের ‘উদীয়মান সূর্য’ সিনেমার মুক্তির ঘোষণা।

অভিনয়মেহজাবীনছাপা সংস্করণসিনেমাবিনোদন
