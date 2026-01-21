Ajker Patrika
ইশরাত নিশাতের স্মরণে দেশ নাটক

নতুন করে মঞ্চে আসছে ‘দর্পণে শরৎশশী’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নতুন করে মঞ্চে আসছে ‘দর্পণে শরৎশশী’
ইশরাত নিশাত (১৯৬৪-২০২০)। ছবি: দেশ নাটকের সৌজন্যে

আগামীকাল ঢাকার মঞ্চে আবারও মঞ্চায়ন হবে দেশ নাটকের ‘দর্পণে শরৎশশী’। ১৯৯২ সালে প্রথম মঞ্চায়ন হয়েছিল নাটকটি। রচনা করেছেন মনোজ মিত্র; ২০২৪ সালে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। নির্দেশনা দিয়েছেন অভিনেতা ও নির্দেশক আলী যাকের; ২০২০ সালে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। নাটকের মনোরমা চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন ইশরাত নিশাত; তিনিও ২০২০ সালে প্রয়াত হয়েছেন। ওই বছর ১৯ জানুয়ারি দিবাগত মধ্যরাতে মারা যান তিনি। ইশরাত নিশাতের স্মরণে ও অনুসরণে দেশ নাটক নতুন করে মঞ্চে আনছে দর্পণে শরৎশশী। আগামীকাল ২২ ও পরশু ২৩ জানুয়ারি রাজধানীর মহিলা সমিতি মিলনায়তনে সন্ধ্যা ৭টায় মঞ্চস্থ হবে নাটকটি।

নতুন করে নাটকটি মঞ্চায়নের মাধ্যমে অভিনেত্রী ইশরাত নিশাতের পাশাপাশি স্মরণ করা হবে নাটকটির নির্দেশক আলী যাকের ও নাট্যকার মনোজ মিত্রকেও। একই সঙ্গে স্মরণ করা হবে দেশ নাটকের প্রয়াত নাট্যকর্মী মো. জসিম উদ্দিন (মৃত্যু ১৯৯৫), গোলাম ফারুক (মৃত্যু ২০১৪), সুজাত কবির (মৃত্যু ২০১৪) ও দিলীপ চক্রবর্তীকে (মৃত্যু ২০১২)।

১৯৯২ সালে প্রথম মঞ্চায়ন হয়েছিল দর্পণে শরৎশশী। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের অভিনেতা ও নির্দেশক আলী যাকের নিজের দলের বাইরে কাজ করতে রাজি হলেন এবং তাঁর দলও সম্মতি দিল। শুধু তা-ই নয়, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের মনসুর আহমেদ প্রযোজনাটির মঞ্চ পরিকল্পনা করে দিলেন, নাসিরুল হক খোকন করলেন আলোক পরিকল্পনা এবং কে বি আল আজাদ সহযোগিতা করলেন সংগীত ও শব্দ পরিকল্পনা দিয়ে। নির্দেশনার পাশাপাশি নাট্য প্রযোজনাটির পোশাক পরিকল্পনাও করলেন আলী যাকের। নাগরিকের অভিনেত্রী আফসানা মিমি অভিনয় করলেন নামভূমিকায়। দুটি দলের এই যৌথ কর্ম দৃষ্টান্ত হয়ে উঠল।

আগামীকাল নতুন করে মঞ্চে আসছে নাটকটি। নতুন করে নাটকের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধায়ন করছেন কামাল আহমেদ। এই নাটকে অভিনয় করেছেন এমন পুরোনো সদস্যরা প্রায় সবাই আবার একত্র হয়েছেন। অভিনয় করছেন কামাল আহমেদ, মাসুম রেজা, অশোক ব্যাপারী, এহসানুল আজিজ বাবু, তৌহিদ মিটুল, শোয়েব ইসলাম, কাজী মিজান কোয়েল, এ কে খান সজল প্রমুখ। কিছু কিছু জায়গায় যৎসামান্য পরিবর্তন আনা হয়েছে সময়ের প্রয়োজনে। মঞ্চ পরিকল্পনা করছেন কাজী মিজান কোয়েল। আফসানা মিমির স্থলে শরৎশশী চরিত্রে অভিনয় করছেন ব্রততি বিথু। ইশরাত নিশাত অভিনীত মনোরমা চরিত্রটি করছেন অভিনেত্রী নাজনীন হাসান চুমকি।

নাজনীন হাসান চুমকি
নাজনীন হাসান চুমকি

মনোরমা চরিত্রে অভিনয় প্রসঙ্গে নাজনীন হাসান চুমকি বলেন, ‘ইশরাত নিশাত থিয়েটারে একজন কিংবদন্তি। একবার তাঁর অভিনয় যিনি দেখেছেন, কণ্ঠ যিনি শুনেছেন, কোনো দিন তাঁকে ভুলবেন না। মুগ্ধ হয়ে থাকবেন। আমি সব সময় বলি, আমার মা আমাকে জন্ম দিয়েছেন, থিয়েটার আমাকে মানুষ বানিয়েছে। যাঁর আশ্রয়ে, প্রশ্রয়ে, আদরে আমি আজ নাজনীন হাসান চুমকি, তিনি ইশরাত নিশাত; আমার গুরুমা। দর্পণে শরৎশশী আত্মস্থ করতে গিয়ে অনুভব করছি, নিশাত আপা ছিলেন আপাদমস্তক মনোরমা। আমার সৌভাগ্য উত্তরাধিকার সূত্রে চরিত্রটিতে অভিনয় করছি। নিশাত আপা আমার কাছে আবেগ, শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার নাম। মনোরমা চরিত্রে আমার অভিনয় করা হবে তাঁর দীক্ষার প্রতি নিবেদন।’

বিনোদন
