বর্ণবৈষম্যের গল্পে টেলিছবি ‘জলটুঙি’

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ২৯
বর্ণবৈষম্যের গল্পে টেলিছবি 'জলটুঙি'
নারীর প্রতি বর্ণবৈষম্য আর প্রতিবাদের গল্পে নির্মিত হয়েছে টেলিছবি ‘জলটুঙি’। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন রহিম সুমন। টেলিছবিটির বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাজনীন হাসান চুমকী, দিলারা জামান, হামিদুর রহমান, ঈষিকা সাকিন, অভি প্রামাণিক প্রমুখ। ২৯ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার রাত ৯টা ৩০ মিনিটে এনটিভিতে প্রচার হবে জলটুঙি।

জলটুঙি টেলিছবির গল্পে দেখা যাবে, জয়ার গায়ের রং শ্যামবর্ণ। স্পষ্টবাদী আর আত্মবিশ্বাসী এক নারী। স্বামী আসিফের বন্ধুরা জয়ার গায়ের রঙের কারণে হাসিঠাট্টা করে। একসময় আলাদা হয়ে যায় জয়া ও আসিফ। তাদের মেয়ে টুসির বয়স ১৬ হলে মায়ের কাছে ফিরে আসে। নিজের গায়ের রং পরিবর্তন করে প্রতিবাদ শুরু করে সে।

নির্মাতা রহিম সুমন বলেন, ‘এই গল্পে ফুটে উঠেছে নারীর প্রতি বর্ণবৈষম্য, আছে প্রতিবাদ। এই টেলিছবির মাধ্যমে সমাজে বর্ণবৈষম্য নিয়ে একটি দারুণ বার্তা পাবেন দর্শক।’

জলটুঙি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান অনিন্দ্যর ব্যানারে তৈরি হয়েছে। প্রযোজনা করেছেন জুলফিকার চঞ্চল। ঢাকার বিভিন্ন লোকেশনে হয়েছে টেলিছবির দৃশ্যধারণ।

বিষয়:

বাংলা নাটকনাটকবিনোদনটেলিভিশন
