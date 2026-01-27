Ajker Patrika
জয়ার সিনেমার ট্রেলার প্রকাশ

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
‘ওসিডি’ সিনেমার পোস্টার। ছবি: সংগৃহীত

শৈশবের তিক্ত অভিজ্ঞতা কীভাবে একজন শিশুর ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে পারে, সেই গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে টালিউড সিনেমা ‘ওসিডি’। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান। বানিয়েছেন সৌকর্য ঘোষাল। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গে মুক্তি পাবে সিনেমাটি। সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে ওসিডির ট্রেলার।

শিশুদের যৌন নির্যাতনের মতো এক সংবেদনশীল সামাজিক বাস্তবতাকে সামনে আনছে ওসিডি। ১ মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের ট্রেলারে দেখা গেল, রহস্যজনকভাবে একের পর এক খুন করে চলেছে জয়া অভিনীত চরিত্রটি। এই হত্যার পেছনে আছে তার ছোটবেলার ভয়ংকর অতীত।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ওসিডি সিনেমার ট্রেলার শেয়ার করে জয়া আহসান ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘পরিচ্ছন্নতার নেশা যখন হয়ে ওঠে নিখুঁত প্রতিশোধের ব্লুপ্রিন্ট।’

নির্মাতা সৌকর্য ঘোষাল জানান, ওসিডি মূলত সাইকোলজিক্যাল ড্রামা। ওসিডিতে একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যাবে জয়া আহসানকে। তাঁর চরিত্রের নাম শ্বেতা, যার জীবনে রয়েছে অতীতের ধূসর ছায়া, যা তাকে তাড়া করে বেড়ায়। শ্বেতার সেই অতীত সম্পর্কে তার এক রোগী হঠাৎ জেনে যাওয়ায় শ্বেতা তাকে হত্যা করে। এভাবেই তার আশপাশে থাকা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রত্যেক মানুষকে শেষ করে দিতে চায় সে।

জয়া আহসান ছাড়া এতে অভিনয় করেছেন বাংলাদেশের আরেক অভিনেতা ফজলুর রহমান বাবু। সিনেমায় আরও আছেন কৌশিক সেন, অনসূয়া মজুমদার, কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিষয়:

চলচ্চিত্রটালিউডজয়া আহসানসিনেমাচলচ্চিত্র উৎসববিনোদন
