ভালোবাসা দিবসে আসছে ফাহমিদা ও জয়ের ‘চায়ের কাপে’

সংগীতশিল্পী ফাহমিদা নবী এবং শিল্পী, সুরকার ও সংগীত পরিচালক জয় শাহরিয়ারকে নিয়ে একটি নতুন গান তৈরি করছেন চ্যানেল আইয়ের অনুষ্ঠান বিভাগের এজিএম অনন্যা রুমা। কয়েক দিন আগে রাজধানীর ধানমন্ডির চাওয়ালী নামের চায়ের দোকানে বসে পরিকল্পনা করা হয় গানটির। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এরই মধ্যে শেষ হয়েছে গান রেকর্ডিং। গানটির শিরোনাম ‘চায়ের কাপে’। লিখেছেন সোমেশ্বর অলি। সুর ও সংগীত আয়োজন করেছেন জয় শাহরিয়ার। আসছে ভালোবাসা দিবসে প্রকাশিত হবে গানটি।
গত রোববার রাজধানীর মগবাজারে জয় শাহরিয়ারের স্টুডিও আজব রেকর্ডসে গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন ফাহমিদা নবী। একই দিনে কণ্ঠ দিয়েছেন জয় শাহরিয়ারও। শিগগিরই গানটির মিউজিক ভিডিওর শুটিং করা হবে।
অনন্যা রুমা বলেন, ‘ফাহমিদা আপার সঙ্গে কথাচ্ছলে গানের ভাবনাটা শেয়ার করি। তাঁর ভীষণ মনে ধরে। তখনই কাজের পরিকল্পনাটা সেরে ফেলি। চায়ের কাপে আসলে আমাদের সবার ভালো লাগার ভালোবাসার একটি কাজ। সবাই যার যার অবস্থান থেকে একটি সুন্দর গান শ্রোতা-দর্শককে উপহার দিতে চেষ্টা করছি।’
ফাহমিদা নবী বলেন, ‘একে অপরকে ভালোবাসতে, ভালো থাকতে, সুন্দরভাবে জীবন যাপনে উৎসাহিত করতে এই গান করা। অনন্যা রুমাই গানটির মূল উদ্যোক্তা। ধন্যবাদ তাঁকে এমন সুন্দর একটি উদ্যোগের জন্য।’
জয় শাহরিয়ার বলেন, ‘ফাহমিদা আপার সঙ্গে কাজ করছি আমি দীর্ঘদিন ধরেই। আমার একান্তই নিজের মানুষদের একজন তিনি। আপার সঙ্গে অনেক দিন ধরেই নতুন কাজ হচ্ছিল না। অবশেষে চায়ের কাপে গানটি হয়ে গেল। আমি সাধারণত অন্য গীতিকারের গানে কাজ করি না। কিন্তু অলি আমার খুব কাছের বন্ধু। তার লেখা আমার ভীষণ পছন্দ। বাণিজ্যের কথা ভেবে এই গান করা হয়নি। আমরা চারজন মানুষ আনন্দের জায়গা থেকে ভালো লাগার জায়গা থেকে, শ্রোতাদের ভালো লাগার কথা ভেবে এই গান করছি।’
এর আগে জয় শাহরিয়ারের সুরে ‘কতো না আমার তুমি’, ‘শ্রাবণ’, ‘না হয় শুধু এতটুকু হোক’সহ বেশ কিছু গান গেয়েছেন ফাহমিদা নবী।
জনপ্রিয় লোকগানের ফিউশন করেই সংগীতাঙ্গনে আবির্ভাব হয়েছিল হাবিব ওয়াহিদের। মাঝে অনেকটা সময় হাবিবকে লোকগানে পাওয়া না গেলেও গত বছরের শেষ দিকে কোক স্টুডিও বাংলা মাতিয়েছেন বাউল শাহ খোয়াজ মিয়ার ‘মহা জাদু’ দিয়ে।১৮ মিনিট আগে
২০২৩ সালের অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রে যান চিত্রনায়িকা মৌসুমী। এরপর আর দেশে ফেরেননি। মৌসুমীর স্বামী চলচ্চিত্র অভিনেতা ওমর সানীও এই সময়টাতে যুক্তরাষ্ট্রমুখী হননি। ফলে প্রায় আড়াই বছর দেখা নেই দুজনের। স্বাভাবিকভাবেই গুঞ্জন তৈরি হয়, ওমর সানী-মৌসুমীর তিন দশকের দাম্পত্যজীবনে ফাটল ধরেছে।২৯ মিনিট আগে
প্রতিবছর ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে ঘোষণা করা হয় পদ্ম পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম। সাহিত্য, শিল্প, খেলা, চিকিৎসা, ব্যবসা, সমাজসেবাসহ নানা ক্ষেত্রের মানুষকে সম্মানিত করে দেশটির সরকার। এ বছর পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী পুরস্কার পাচ্ছেন ১৩১ জন। তাঁদের মধ্যে বাঙালি রয়েছেন ১১ জন। সেই তালিকায় আছে টালিউড...১ ঘণ্টা আগে
২০২০ সালে নাটকে অভিনয় শুরু করেন কেয়া পায়েল। এই পাঁচ বছরের বেশি সময়ে প্রায় ৪০০টি নাটকে অভিনয় করেছেন তিনি। ইউটিউবে কেয়া পায়েল অভিনীত ১০২টি নাটক প্রতিটি ১ কোটি ভিউয়ের মাইলফলক পেরিয়েছে। সম্প্রতি কেক কেটে নিজের এই সাফল্য উদ্যাপন করেছেন অভিনেত্রী।১ দিন আগে