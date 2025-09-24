Ajker Patrika
সুমন কল্যাণের সংগীতে রূপা গাইলেন রবীন্দ্রনাথের গান

সুমন কল্যাণের সংগীত আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান গাইলেন সংগীতশিল্পী আফরোজা রূপা। ‘শ্রাবণের ধারার মতো’ শিরোনামের গানটির ভিডিও পরিচালনা করেছেন শুভব্রত সরকার।

সুমন কল্যাণ বলেন, ‘এক আড্ডায় গানটা আফরোজা রূপার কণ্ঠে রেকর্ড করি। আড্ডার বিষয়টা ছিল মূলত বেহাগ রাগ নিয়ে। রবি ঠাকুরের অনেক গানে বেহাগের অপূর্ব প্রয়োগ আছে, যা উনার বাণীকে আরও অপরূপ করে তুলেছে। বিশেষ ধন্যবাদ ধ্রুব মিউজিক স্টেশনকে গানটি প্রকাশের জন্য।’

আফরোজা রূপা বলেন, ‘কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূজাপর্বের গান শ্রাবণের ধারার মতো। বেহাগ রাগের এই গানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই সুমন কল্যাণ দাদাকে, যিনি সংগীত আয়োজন করেছেন পরম যত্নে এবং শুভব্রত সরকার দাদাকে, যিনি গানের ভিডিও বানিয়েছেন।’

গতকাল মঙ্গলবার ধ্রুব মিউজিক স্টেশন ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পেয়েছে শ্রাবণের ধারার মতো গানটি। কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি গানের ভিডিওতে দেখা গেছে আফরোজা রূপাকে।

