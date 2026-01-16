মুক্তি পাচ্ছে দেশ-বিদেশের দুই সিনেমা

এ সপ্তাহের সিনেমা
বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
নতুন বছরের প্রথম দুই শুক্রবার মুক্তি পায়নি কোনো সিনেমা। অবশেষে তৃতীয় শুক্রবার থেকে নতুন সিনেমার পোস্টার পড়ল প্রেক্ষাগৃহে। দেশের সিনেমা ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’র সঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে স্প্যানিশ নির্মাতা ইসাবেল হারগুয়েরা পরিচালিত অ্যানিমেশন সিনেমা ‘সুলতানাস ড্রিম’। দুটি সিনেমাই মুক্তি পাচ্ছে স্টার সিনেপ্লেক্সে।
এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি
গত বছরের শেষ সিনেমা হিসেবে ২৬ ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’। তবে দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সে সময় মুক্তির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন নির্মাতা ও প্রযোজক। ২০২৬ সালের প্রথম সিনেমা হিসেবে মুক্তি পাচ্ছে এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি। একই দিনে ঢাকা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবে সিনেমাটি।
সিনেমার গল্পে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থান, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং যুগ যুগ ধরে চলে আসা রাজনৈতিক অস্থিরতার নানা প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন নির্মাতা। বানিয়েছেন আহমেদ হাসান সানি। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইমতিয়াজ বর্ষণ। আরও আছেন আজাদ আবুল কালাম, তানভীর অপূর্ব, এ কে আজাদ সেতু, কেয়া আলম প্রমুখ। প্রযোজনায় খালিদ মাহমুদ তূর্য।
সুলতানাস ড্রিম
বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার ‘সুলতানাস ড্রিম’ উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমা বানিয়েছেন স্প্যানিশ নারী নির্মাতা ইসাবেল হারগুয়েরা। ২০২৩ সালে ৮৬ মিনিট দৈর্ঘ্যের এই সিনেমার প্রিমিয়ার হয় স্পেনের সান সেবাস্তিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। ওই বছর স্পেনের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ‘সুলতানাস ড্রিম’ সিনেমাটি। এরপর ইউরোপিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল, গোয়া ফেস্টিভ্যাল, ফিল্মফেস্ট হামবুর্গ, লিডস ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে সিনেমাটি। জিতেছে পুরস্কার।
সুলতানাস ড্রিম এবার আসছে বাংলাদেশে। আজ থেকে স্টার সিনেপ্লেক্সে দেখা যাবে সিনেমাটি। সিনেপ্লেক্সের বিভিন্ন শাখায় প্রতিদিন রয়েছে ১৮টি শো।
২০১২ সালের দিকে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ভারতে যান স্প্যানিশ নির্মাতা ইসাবেল হারগুয়েরা। সে সময় দিল্লির এক আর্ট গ্যালারিতে হঠাৎ আবিষ্কার করেন বেগম রোকেয়ার লেখা সুলতানাস ড্রিম উপন্যাসটি। প্রচ্ছদে একজন নারীর মহাকাশযান চালানোর ছবি দেখে চমকে ওঠেন ইসাবেল। বইটি পড়ে তিনি অবাক হন, ১০০ বছরের বেশি সময় আগের লেখা এ বইয়ের বিষয়বস্তু এখনকার সময়েও কতটা প্রাসঙ্গিক! সিদ্ধান্ত নেন এই বই নিয়ে সিনেমা নির্মাণের, শুরু করেন গবেষণা। আট বছরের গবেষণা শেষে ইসাবেল হারগুয়েরা নির্মাণ করেন অ্যানিমেশন সিনেমা সুলতানাস ড্রিম।
