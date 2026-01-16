শীতার্ত মানুষের জন্য গাইবে চার ব্যান্ড

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রতি বছর শীতের মৌসুমে নতুনভাবে জেগে ওঠে সংগীতাঙ্গন। এ সময়ে শহরে গ্রামে আয়োজিত হয় গানের অনুষ্ঠান। শিল্পীরা ব্যস্ত সময় কাটান ইনডোর ও আউটডোরে আয়োজিত এসব কনসার্টে। শ্রোতারাও সামনাসামনি প্রিয় শিল্পী ও ব্যান্ডের পারফরম্যান্স উপভোগের সুযোগ পান। তবে এবারের শীত মৌসুমে কনসার্টের সংখ্যা কমে গেছে উল্লেখযোগ্য হারে।
নিরাপত্তা ইস্যুতে প্রশাসনের অনুমতি না পাওয়ায় গত বছরের শেষ দিকে অনেক কনসার্ট বাতিল হয়েছে। এসব কনসার্টে দেশের শিল্পী ও ব্যান্ডের পাশাপাশি বিদেশি শিল্পীদেরও গাওয়ার কথা ছিল। গত মাসে ফরিদপুরে আয়োজিত এক স্কুলের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে গাইতে গিয়েছিলেন নগর বাউল জেমস। তবে বহিরাগতদের হামলায় পণ্ড হওয়ার পর গান না গেয়েই ফিরে আসতে হয়েছে তাঁকে। এ ঘটনায় আউটডোর কনসার্ট নিয়ে নতুন করে শঙ্কা তৈরি হয়।
এ পরিস্থিতির মধ্যেই ঢাকায় আয়োজিত হচ্ছে ‘কুয়াশার গান’ শিরোনামের একটি আউটডোর কনসার্ট। আগামীকাল ১৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এ কনসার্টের আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং স্পিরিটস অব জুলাই। শীতের কুয়াশা গায়ে মেখে এ আয়োজন মাতাবে চার ব্যান্ড—চিরকুট, আভাস, অ্যাশেজ ও কৃষ্ণপক্ষ। সন্ধ্যা ৬টায় মঞ্চে উঠবে কৃষ্ণপক্ষ, সন্ধ্যা ৭টায় আভাস, রাত ৮টায় চিরকুট এবং রাতে সাড়ে ৯টা থেকে থাকবে অ্যাশেজের পারফরম্যান্স। অ্যাশেজের গান দিয়েই শেষ হবে আয়োজন।
আয়োজকেরা জানিয়েছেন, ‘কুয়াশার গান’ একটি মানবিক ও দাতব্য কনসার্ট। শীতের তীব্রতায় অসহায় ও শীতার্ত মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণের জন্য তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কনসার্টটি আয়োজন করা হয়েছে।
এর আগে শীতার্ত মানুষের জন্য ১১ জানুয়ারি টিএসসি মাঠে আয়োজিত হয়েছিল ‘সুরে বোনা সোয়েটার’ শীর্ষক আরেকটি চ্যারিটি কনসার্ট। ঢাকা ইউনিভার্সিটি ব্যান্ড সোসাইটি আয়োজিত এ কনসার্টে আর্থিক অনুদান ছাড়াও নেওয়া হয় নতুন-পুরোনো কাপড় ও কম্বল। পারফর্ম করেন জয় শাহরিয়ার, লালন মাহমুদ, ডি-রকস্টার শুভ, সোহান আলী প্রমুখ।
