গান

বাবা-ভাইদের নিয়ে জাহিদ নিরবের গান

বিনোদন প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১০: ৪৫
‘শুকরিয়া হাসনাহ’ গানের দৃশ্যে শিল্পীরা। ছবি: সংগৃহীত

এবার রোজার ঈদে নতুন গানের তালিকা বেশ দীর্ঘ। আছে সংগীতশিল্পী ও সুরকার জাহিদ নিরবের গানও। তবে একা নন, এই ঈদে তাঁর বাবা-ভাইদের নিয়ে প্রথমবারের মতো গান প্রকাশ করতে যাচ্ছেন তিনি। মঞ্জুর এলাহির লেখা ‘শুকরিয়া হাসনাহ’ শিরোনামের কাওয়ালি ঘরানার গানটি মুক্তি পাবে চাঁদরাতে। জাহিদ নিরবের ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলের পাশাপাশি প্রাইম ব্যাংকের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ পাবে এই গান।

নতুন এই গান নিয়ে জাহিদ নিরব বলেন, ‘বাসায় আমরা সব সময় একসঙ্গে গান করি। আব্বা হারমোনিয়াম বাজান, আমি মাইক্রোফোনের সামনে গাই—এভাবেই আমার সংগীতজীবনের শুরু। বড় ভাই জুবায়েদ আল নাঈম তবলা, ছোট ভাই হাসিবুল নিবিড় গিটার, আর মেহেদী হাসান তামজিদ রাবাব বাজিয়েছেন। মুন্সিগঞ্জের সেই মঞ্চের পরিবেশনা এবার গান আকারে প্রকাশ করছি।’

গানটি নিয়ে আরও বলেন, ‘অসাধারণ কথা। আমরা প্রতিনিয়ত সৃষ্টিকর্তার যে অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে বেঁচে আছি, তার কতটুকুই-বা শুকরিয়া করি। সেই উপলব্ধি থেকে গানটি করা।’

জাহিদ নিরব জানান, প্রাইম ব্যাংকের একটি জিঙ্গেল থেকে ‘শুকরিয়া হাসনাহ’ গানটি করেছেন তিনি। জাহিদ নিরব বলেন, ‘গানটি মূলত প্রাইম ব্যাংকের একটি জিঙ্গেল ছিল। গানের ভাবনা ও কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগে, তাই অনুমতি নিয়ে পুরো গানটি তৈরি করি। গান প্রকাশে ভিডিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক দিনের সহযাত্রী কাওসার ইসলাম প্রান্ত ও তার টিম আমাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রেখেছে।’

সংগীত নিয়ে দারুণ ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন জাহিদ নিরব। বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমা সব মাধ্যমেই কাজ করছেন তিনি। এবার ঈদের একাধিক সিনেমা ও নাটকেও রয়েছে তাঁর করা গান।

